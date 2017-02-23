Свиняча чума дісталася до великого українського міста

Спалах африканської чуми свиней зафіксували в самому Запоріжжі.

Недугу виявили в приватному секторі міста. Там здохла одна тварина. Аналізи підтвердили африканську чуму.

На місці вже працюють спеціалісти. Вони обстежують також інші подвір'я в радіусі трьох кілометрів. Натомість людей просять не купувати м'ясо на стихійних ринках.

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Нагадаємо, що раніше спалах африканської чуми свиней зафіксували на Івано-Франківщині, Харківщині, Полтавщині та Одещині.