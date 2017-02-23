08:24
23 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретний план російської армії. Хто зачепив его Путіна
Вєсті Кремля
20:59, 22 лютого
Вєсті.UA. Супергерой Арсеній на передовій. Подорож Фірташа
Вєсті.UA
18:51, 22 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 23:00: Доба в зоні АТО. Роковини трагічного маршу у Харкові
Випуск новин
23:51, 22 лютого
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Свиняча чума дісталася до великого українського міста

07:19, сьогодні 387 Читать новость на русском

Спалах африканської чуми свиней зафіксували в самому Запоріжжі.

Недугу виявили в приватному секторі міста. Там здохла одна тварина. Аналізи підтвердили африканську чуму.

На місці вже працюють спеціалісти. Вони обстежують також інші подвір'я в радіусі трьох кілометрів. Натомість людей просять не купувати м'ясо на стихійних ринках.

Читайте також: У Харкові оголосили карантин через спалах небезпечної хвороби

Нагадаємо, що раніше спалах африканської чуми свиней зафіксували на Івано-Франківщині, Харківщині, Полтавщині та Одещині.

Теги: Україна Свиняча чума
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Фирташа не так просто экстрадировать в США
сьогодні, 07:32 Фирташа не так просто экстрадировать в США
Олег Пономарь 4478
Украинцы не уважают горе россиян. Знаете, почему?
22 лютого, 22:15 Украинцы не уважают горе россиян. Знаете, почему?
Євгенія Мазур 3968
Червоне світло для
22 лютого, 21:04 Червоне світло для "зеленої" енергетики: хто винен і що робити
Яніна Ткачук 1120
Куди варто поїхати цієї весни: ТОП-3 бюджетні ідеї
22 лютого, 20:01 Куди варто поїхати цієї весни: ТОП-3 бюджетні ідеї
Настя Сукач 411
Екстрена прес-конференція NASA (відео)
22 лютого, 20:00 Екстрена прес-конференція NASA (відео)
4591
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Квартира Лещенка: CАП взялася за позичальників нардепа
 9 вересня 2016 , 16:01 1
Вибух стався у будівлі райдержадміністрації на Київщині
25 серпня 2016 , 10:16
Курс валют на 23 лютого: євро значно впав
 сьогодні , 08:30
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук