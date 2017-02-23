Свиняча чума дісталася до великого українського міста
07:19, сьогодні 387 Читать новость на русском
Спалах африканської чуми свиней зафіксували в самому Запоріжжі.
Недугу виявили в приватному секторі міста. Там здохла одна тварина. Аналізи підтвердили африканську чуму.
На місці вже працюють спеціалісти. Вони обстежують також інші подвір'я в радіусі трьох кілометрів. Натомість людей просять не купувати м'ясо на стихійних ринках.
Читайте також: У Харкові оголосили карантин через спалах небезпечної хвороби
Нагадаємо, що раніше спалах африканської чуми свиней зафіксували на Івано-Франківщині, Харківщині, Полтавщині та Одещині.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції2 вересня 2016 , 12:40 425
Квартира Лещенка: CАП взялася за позичальників нардепа9 вересня 2016 , 16:01 1
Вибух стався у будівлі райдержадміністрації на Київщині25 серпня 2016 , 10:16
Курс валют на 23 лютого: євро значно впавсьогодні , 08:30
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади8 листопада 2016 , 16:00