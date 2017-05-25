Магічний світ Діснейленду: як потрапити в дитинство

Легендарний Уолт Дісней більше 60 років тому подарував світу Діснейленд – країну чарів, яка стала символом невичерпності фантазії та місцем оборотності людського віку. Сайт "24" зібрав поради, які будуть корисні під час подорожі у Діснейленд.

Думка про будівництво розважального комплексу, де могли б відпочивати не тільки діти, а й дорослі, з’явилась у режисера ще до початку Другої Світової війни. Діснею імпонувала концепція тематичного парку, в якому оселились би культові персонажі його мультфільмів.

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Вир ідей підштовхнув мультиплікатора ризикнути і розпочати будівництво магічного світу – Діснейленду.

1. Історія першого Діснейленду

Відкриття першого парку розваг відбулося 17 липня 1955 року в місті Анахайм, що розташоване в американському штаті Каліфорнія.

Це стало грандіозною подією. Церемонію транслювали у прямому ефірі на каналі ABC, а її ведучим був майбутній президент Сполучених Штатів Рональд Рейган.

Рональд Рейган на відкритті першого Діснейленду

Оригінальний парк увібрав у себе всі чари мультфільмів Діснея. Дітей та дорослих зустрічали Міккі Маус, Білосніжка, Спляча Красуня, Піноккіо та Вінні-Пух. А зони відпочинку та розваг облаштували таким чином, щоб відвідувачі та відвідувачки Діснейленду могли зануритись у казкові пригоди, наприклад, пропливаючи крізь джунглі або сидячи у підводному човні на дні океану.

"Всіх, хто прийшов в це щасливе місце, ласкаво просимо! Діснейленд – це ваша країна. Тут воскресають прекрасні спогади старих, і тут молоді можуть вдихнути виклик і обіцянки майбутнього. Діснейленд присвячується ідеалам, мріям і реальними подіями, які сформували Америку, з надією, що вона стане джерелом радості і натхнення для всього світу!" – зустрічає Країна чарів привітанням Уолта Діснея.

Атракціонів на момент відкриття було 16, а вхід коштував лише один долар.

Діснейленд в Анахаймі

Фантазія мультиплікаційного короля розкинулася на 32 гектарах апельсинового гаю і коштувала 17 мільйонів доларів. Діснею навіть довелося заставити своє майно, проте грошей на будівництво все одно не вистачало. Тоді телекомпанія ABC зголосилася надати кредитних 6 мільйонів доларів за умови, що Дісней щотижня братиме участь у програмах каналу та віддасть частину акцій Діснейленду у руки ABC.

Наступні п’ять років 50% акцій Діснейленду перебували у власності телеканалу. І лише у 1960 році повноправним власником Країни чарів стала компанія Walt Disney Productions.

Уолт Дісней

За перші сім тижнів Діснейленд відвідали один мільйон людей, а вже наступного року парк почав приносити "чистий прибуток".

Унікальний розважальний комплекс став визначною пам’яткою США та незабутнім місцем сімейного (і не тільки) відпочинку.

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2. Скільки у світі Діснейлендів?

На сьогодні у світі шість Діснейлендів. Всі вони ніби окремі міста або навіть казкові країни – зі своїми парками розваг, зонами відпочинку, ресторанними та готельними комплексами, шопінг-зонами. Диво-парк навіть охрестили "Найщасливішим місцем на Землі".

1. Діснейленд в Анахаймі (Каліфорнія, США), відкриття – 1955 рік

З часу свого відкриття парк розваг в Анахаймі значно розширився. Наразі він розкинувся на 200 гектарах.

Діснейленд поділений на три тематичні парки – Disneyland Park, Disney’s California Adventure Park і Downtown Disney. Символом першого є Замок Сплячої Красуні, другого – гора Grizzly Peak, третій відзначився безліччю атракціонів та величезним кінотеатром.

Діснейленд у Каліфорнії

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Додамо, що Disneyland Park включає вісім зон відпочинку: Mickey’s Toontown, Fantasyland, Critter Country, Frontierland, Tomorrowland, New Orleans Square, Adventureland, Main Street USA.

Карта Disneyland Park

А Disney’s California Adventure Park поділений на Grizzly Peak, Buena Vista Street, Hollywood Land, Bug’s Land, Paradise Pier, Pacific Wharf, Cars Land.

Карта Disney’s California Adventure Park

Парк щоденно пропонує своїм відвідувачам та відвідувачкам приєднатися до масштабних парадів персонажів з мультфільмів та подивитися розкішний феєрверк.

Щоб оглянути красу всього Діснейленду, варто проїхатися на монорельсі або канатною дорогою. Приємним сюрпризом для вас стане і те, що на ваше прохання зможете побувати штурманом пароплаву "Марк Твен". Опісля ви навіть отримаєте сертифікат на підтвердження цього неймовірного досвіду.

Пароплав "Марк Твен" в Діснейленді

З моменту відкриття Діснейленд в Анахаймі відвідали більше 500 мільйонів людей, включно з членами королівських родин та першими особами різних країн.

До слова, в далекому 1959 році мало не стався міжнародний скандал, коли тодішньому керманичу Радянського Союзу Микиті Хрущову відмовили у візиті до знаменитого парку розваг. Але зробили це із міркувань безпеки.

Ціна дитячого квитка – від 91 долара, дорослого – від 97 доларів.

2. Діснейленд в Орландо (Флоріда, США), відкриття – 1971 рік

Це найбільший у світі парк розваг. Він займає площу розміром у вісім тисяч гектарів. На гігантській території розташувались два аквапарки – Blizzard Beach та Typhoon Lagoon – і чотири тематичних зони відпочинку.

Діснейленд в Орландо

В парку Magic Kingdom ви побачите прекрасний замок Попелюшки. Зона Epcot розкриє історію розвитку цивілізації людства. Тут особливо привабливим є атракціон Spaceship Earth. Парк Hollywood Studios перенесе вас в голлівудські кінематографічні 30-40-ві роки минулого століття. А Animal Kingdom здивує 44-метровим Деревом Життя та безліччю видів птахів, ссавців та земноводних.

Дерево Життя

На території Діснейленду курсують автобуси, 11 монорельсових поїздів та навіть водні таксі.

Ціна дитячого квитка – від 93 доларів, дорослого – від 99 доларів.

Ціна дитячого квитка у аквапарк – від 51 долара, дорослого – від 57 доларів.

3. Діснейленд в Токіо (Японія), відкриття – 1983 рік

Токійський парк розваг став першим Діснейлендом, збудованим за межами США, та єдиним, власником якого не є компанія Walt Disney.

"Найщасливіше місце на Землі" розкинулось на 465 тисячах квадратних метрів і майже повністю копіює американські Діснейленди. Так там є майже ідентичні тематичні зони розваг – Toontown, Tomorrowland, Fantasyland, Critter Country, Adventureland, Westernland, World Bazaar.

Святкування Хелловіну в Діснейленді у Токіо

Дійснейленд може похизуватися 47 атракціонами. Він пропонує своїм відвідувачам та відвідувачкам здійснити подорож джунглями, познайомитися з піратами Карибського моря або полювати на мед разом із Вінні-Пухом.

На території парку працюють безліч ресторанів, торговельний центр та три готелі. Щороку Країну чарів відвідує більше 10 мільйонів людей.

Діснейленд у Токіо

Зазначимо, що поряд з Діснейлендом розташувався Tokyo Disney Sea. Це також парк розваг, присвячений морській тематиці.

Ціна дитячого квитка – від 4800 єн (42 долара), дорослого – від 7400 єн (65 доларів).

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4. Діснейленд в Парижі (Франція), відкриття – 1992 рік

Паризький Діснейленд, як не дивно, розташований не в самій столиці Франції, а в 32 кілометрах від неї, в містечку Марн-ла-Валле. Площа парку складає майже дві тисячі гектарів.

Він поділений на три тематичні зони – Disneyland Park, Walt Disney Studios Park і Disney Village.

Паризький Діснейленд

У першому парку можна кожного вечора насолоджуватися неймовірним феєрверком над прекрасним замком Сплячої Красуні.

Відвідувачі та відвідувачки Walt Disney Studios Park мають змогу зануритися в світ кінематографу та телебачення, побачити на власні очі, як створюється кіно. Ви також можете спробувати намалювати мультфільм та взяти участь у зйомках. До речі, символом цього парку є Earffel Tower (гра слів до Eiffel Tower, але на Ейфелеву вежу вуха Мікі-Мауса точно не схожі).

Earffel Tower у Діснейленді в Парижі

У Disney Village зоні ви можете розважитися на атракціонах, зайнятися шопінгом, пограти в боулінг та гольф, відвідати театр або кінотеатр, танцювати до ранку на дискотеці, підкріпитися в ресторанах, поплавати на човні та багато іншого.

До послуг відвідувачів та відвідувачок чотири готелі на території парку.

Атракціон "Чаювання у божевільного Капелюшника"

Діснейленд в Парижі є одним із найвідвідуваніших місць Франції, а його площа складає 1/5 частину від столиці країни. За рік до нього приїздять більше 12,5 мільйонів людей.

Цьогоріч 12 квітня європейська Країна чарів відсвяткувала 25-річчя.

25 День народження Діснейленду в Парижі

Ціна дитячого квитка – від 55 євро (60 доларів), дорослого – від 61 євро (66 доларів). За спеціальною пропозицією квиток можна купити від 40 євро (43 долара).

5. Діснейленд в Гонконзі (КНР), відкриття – 2005 рік

Китайський Діснейленд має досить невелику площу, порівняно з його "братами" – 126 гектарів. Проте обійшлося його будівництво аж у 3,5 мільярда доларів. І більшу частину коштів надав уряд Китаю.

Поки що парк має лише одну тематичну зону – Disneyland Park, яка в свою чергу поділяється на Fantasyland, Tomorrowland, Adventureland, Main Street USA.

Парад персонажів мультфільмів Disney

Діснейленд у Гонконзі розрахований, переважно, на дітей. Тому із "серйозних" атракціонів лише "американські гірки". Проте парк порадує безліччю водоймищ – озер, струмків та водоспадів. А перед головним входом розташований дивовижний фонтан.

Фрнтан "Міккі Маус-серфер" у Діснейленді

На території парку є два готелі, ресторани та магазини. Та, на відміну від своїх попередників, китайським Діснейлендом курсують тільки автобуси.

Ціна дитячого квитка – від 419 гонконзьких доларів (53 долара США), дорослого – від 589 гонконзьких доларів (75 доларів США), для людей похилого віку – 100 гонконзьких доларів (12 доларів США).

6. Діснейленд в Шанхаї (КНР), відкриття – 2016 рік

Поки що це остання Країна чарів. Її відкрили минулоріч 16 червня. Квитки на церемонію відкриття були розпродані за 20 хвилин, а за перший місяць роботи Діснейленду його відвідали більше мільйона людей.

Парк розкинувся на майже 400 гектарах та складається з таких тематичних зон – Shanghai Disneyland, Disneytown, Wishing Star Park.

Діснейленд у Шанхаї

Shanghai Disneyland в свою чергу поділяється на Adventureland, Fantasyland, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove.

Зони розваг Gardens of Imagination та Treasure Cove стали відмінною від попередніх парків особливістю. Бо в "Садах уяви" оселився цілий світ з серії коміксів Marvel, а "Бухта скарбів" створена за мотивами культового фільму "Пірати Карибського моря". Також у шанхайському Діснейленді можна покататися на атракціонах зі світу "Зоряних війн".

Зона Treasure Cove в шанхайському Діснейленді

На території парку, за традицією, є готелі – Shanghai Disneyland Hotel і Toy Story Hotel.

Перші два тижні квиток в парк коштував 75 доларів, пізніше ціну знизили до 53. Наразі вона є найнижчою серед усіх діснеївських парків.

Ціна квитка для дітей зростом від 1 метра до 1,4 метра – від 280 юаней (40 доларів США), для людей зростом від 1,4 метра і вище – від 370 юаней (53 долара США), для людей похилого віку (від 65 років) – від 280 юаней (40 доларів США).

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3. Що треба знати перед поїздкою у Діснейленд

1. Перш ніж розпочати свою подорож Діснейлендом, обов’язково придбайте путівник по парку, бо територія розваг величезна і навмання знайти потрібний атракціон/зону відпочинку не вдасться. Якщо ви не знаєте іноземної, то заздалегідь подбайте про те, щоб знайти/завантажити україномовну карту в інтернеті.

2. Можна придбати одно-, дво-, три-, чотири- і п'ятиденний квиток у Діснейленд. Діти до трьох років мають право безкоштовно відвідати Країну чарів. Це правило стосується всіх Діснейлендів.

А от дітям, яким вже виповнилося 10 років, треба купувати дорослий квиток. Проте це актуально для Діснейлендів, розташованих у США. У токійському Діснейленді вікова градація інша. Ціни на квитки відрізняються для вікових груп "4-11 років", "12-17 років" і "18 років і старше". У Діснейленді в Парижі квиток за повну вартість треба купувати дітям, яким виповнилося 12 років. Гонконзький Діснейленд зробив вартість квитків різною для таких вікових груп – "3-11 років", "12-64 років" та "65 років і старше". До речі, для літніх людей квиток коштує більш як вчетверо дешевше за дитячий.

Та найбільше здивував останній Діснейленд – шанхайський. Там ціна залежить не від віку (хоча і від нього теж), а від зросту. Отож градація наступна – "від 1 метра до 1,4 метра", "від 1,4 і вище" і "від 65 років і старше".

У шанхайському Діснейленді вік "визначають" за зростом

Купити квиток можна у касі біля входу в Діснейленд (але будьте готові до не менш як годинної черги), у спеціалізованих магазинах компанії у місті, де розташований потрібний вам парк, або онлайн на офіційних сайтах Діснейленду.

Існує три види квитків:



– квиток "1 день/1 парк" дає право відвідування одного парку Діснейленду протягом одного дня;

– квиток "1 день/2 парка" дає право відвідування двох діснеївських парків протягом одного дня;

– квиток "2,3,4 або 5 днів/2 парки" дає право відвідування двох парків Діснейленду протягом двох, трьох, чотирьох або п’яти днів.



Всі квитки треба використати протягом року з моменту покупки.

У вартість квитка входить відвідування будь-якого атракціону певного парку (куди ви придбали квиток) в Діснейленді. Але проживання в готелі, парковку, покупки в магазинах, обід в ресторанах ви сплачуєте окремо.

3. Плануючи свій час у парку, майте на увазі, що майже перед кожним атракціоном вишиковуються довжелезні черги.

4. За допомогою Fastpass ви маєте можливість відвідати атракціон без черг, підійшовши до нього у зазначений на квитку час.

Послуга діє не на всіх атракціонах. Але там, де вона актуальна (перелік доступних для Fastpass атракціонів ви можете отримати на офіційному сайті того Діснейленду, який вас цікавить), є дві черги – "жива" і для власників квитків Fastpass.

Атракціони в Діснейленді

Щоб скористатися такою послугою, вставте свій вхідний квиток в спеціальний автомат, розташований на вході до атракціону, і отримайте Fastpass квиток. Безкоштовна служба бронювання позначить час, коли сюди треба повернутися. Якщо ви прийдете в зазначений час, то зможете дістатися омріяного атракціону протягом 5 хвилин.

Зазначимо, що у квитку, купленому онлайн, треба просканувати штрих-код, а квиток з магнітною смугою треба провести через спеціальний зчитувач.

5. Найбільші черги на атракціони вишиковуються влітку. Взимку відвідувачів та відвідувачок значно менше. Проте в холодний період не всі атракціони можуть працювати.

У Діснейленді завжди людно

Оптимальний період для відвідування Діснейленду – весна та осінь. Також краще купувати квитки на будній день, тоді відвідувачів та відвідувачок менше.

Додамо, що людей в Діснейленді значно більше в період шкільних канікул, а також в дні державних свят тієї країни, де розташований Діснейленд.

6. Купуйте квиток на один день в кожний парк окремо, бо якщо ви у Діснейленді вперше, то навряд встигнете обійти більше одного парку за один раз.

Чарівна ілюмінація нічного Діснейленду

7. Аби швидше дістатися популярних атракціонів, їхати в Діснейленд треба зранку.

8. Зазвичай, головний парад діснеївських героїв починається о 17:30 взимку і о 18:30 влітку. Триває він близько 25 хвилин, але місця на центральній вулиці краще займати заздалегідь.

9. Салют, який триває 20 хвилин, і музичне шоу відбуваються перед закриттям парку. Влітку початок о 23:00. Проте розклад краще уточнити в буклетах, які лежать на вході у парк. Він може змінитися.

Фантастичний феєрвек – прекрасне завершення казкового дня в Діснейленді

10. У Діснейленд можна приїхати не тільки громадським транспортом, але й на авто. Залишити автомобіль можна на багатомісній парковці.

11. Якщо не плануєте витрачати гроші в ресторанах, візьміть щось смачненьке із собою.

12. У Діснейленді передбачена особлива програма до свят, як то Новий рік, Різдво, День Святого Валентина, День Святого Патрика, Хелловін тощо (перелік свят залежить від країни, де розташований Діснейленд).

13. Якщо ви плануєте кількаденний візит до Країни чарів, краще забронюйте готельний номер у самому Діснейленді, аби не витрачати час на дорогу. Проте задоволення це недешеве – від 260 доларів.

14. Плануйте свою подорож завчасно і відстежуйте актуальну інформацію на офіційних сайтах компанії. Там нерідко трапляються пропозиції знижок.

15. Ціни на квитки в Діснейленд залежать від дня тижня (будні, вихідні, святкові дні) та сезону.

Традиційний парад діснеївських персонажів

16. Парк працює щоденно цілий рік. Переважна більшість Діснейлендів у будні дні працює з 9 ранку до 23 ночі, а у вихідні та святкові – з 8 ранку до півночі. Проте актуальну інформацію варто уточнювати на офіційних сайтах, адже в межах одного Діснейленду різні паркові зони працюють до різного часу. Там же ви знайдете розклад заходів на день.

Вказані ціни актуальні на травень 2017 року. Більш детальну інформацію дивіться на офіційних сайтах Діснейлендів:

– Діснейленд в Анахаймі;

– Діснейленд в Орландо;

– Діснейленд в Токіо;

– Діснейленд в Парижі;

– Діснейленд в Гонконзі;

– Діснейленд в Шанхаї.