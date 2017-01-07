Світоліна не зуміла вийти у фінал турніру в Брісбені

Після розкішної перемоги над першою ракеткою планети, Еліна Світоліна вилетіла у півфіналі престижного турніру Brisbane International.

За путівку до вирішального матчу українка сперечалася з чешкою Кароліною Плішковою. Знайти у собі велику мотивацію Світоліна не змогла, тому стартову партію майже без бою здала опонентці.

В другому сеті далася взнаки втома Еліни, адже вона напередодні підтвердила реноме грози авторитетів та вкотре в кар'єрі розібралася з першою ракеткою світу.

Плішкова дотиснула виснажену українку – 2:6 і 4:6. Тож Світоліна вибула з боротьби за титул.

Читайте також: Ломаченко може здобути чемпіонський пояс WBA