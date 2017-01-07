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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Світоліна не зуміла вийти у фінал турніру в Брісбені

22:57, 6 січня 100 Читать новость на русском
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Після розкішної перемоги над першою ракеткою планети, Еліна Світоліна вилетіла у півфіналі престижного турніру Brisbane International.

За путівку до вирішального матчу українка сперечалася з чешкою Кароліною Плішковою. Знайти у собі велику мотивацію Світоліна не змогла, тому стартову партію майже без бою здала опонентці.

В другому сеті далася взнаки втома Еліни, адже вона напередодні підтвердила реноме грози авторитетів та вкотре в кар'єрі розібралася з першою ракеткою світу.

Плішкова дотиснула виснажену українку – 2:6 і 4:6. Тож Світоліна вибула з боротьби за титул.

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Теги: Теніс
Джерело: 24 Канал
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