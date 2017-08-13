Світоліна порадувала українців черговою перемогою, пробившись до фіналу Rogers Cup

Перша ракетка України Еліна Світоліна вирвала перемогу і вийшла до фіналу престижних тенісних змагань Rogers Cup у серії Premier 5.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Цього разу Світоліна здолала румунку Симону Халеп із блискучим рахунком 6:1, 6:1.

Українка лише у першому сеті за рахунку 5:0 на свою користь дозволила суперниці виграти один гейм. У другій партії за рахунку 5:0 Світоліна не використала свою подачу, аби обіграти Халеп в "суху". Проте у наступному геймі Світоліна не залишила румунці шансів на перемогу. Очевидно, що так українка помстилася за прикру поразку від Халеп у чвертьфіналі "Ролан Гаррос".

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Таким чином, перша ракетка України пробила собі шлях до фіналу, обігравши таких іменитих тенісисток світу, як американку Вінус Вільямс, іспанку Гарбіньє Мугурусу і румунку Симону Халеп.

Наразі Світоліна готується здолати екс-першу ракетку світу – датчанку Каролін Возняцкі, яка стане суперницею українки у фіналі.