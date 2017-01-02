Світоліна розпочала рік ефектною перемогою над чемпіонкою

Найкраща тенісистка України 2017 рік відкрила перемогою над олімпійською чемпіонкою Монікою Пуіг.

У першому колі турніру в Брісбені Еліна відразу захопила ініціативу, відібрала подачу суперниці та зрештою виграла стартовий сет. За схожим сценарієм минула і друга партія.

Світоліна вирвалась вперед та не залишила шансів Пуіг. У підсумку: двічі по 6:3. Олімпійська чемпіонка складає зброю перед першою ракеткою України.

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В 1/8 турніру в Брісбені Еліна зустрінеться з американкою Шелбі Роджерс.