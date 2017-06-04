Світоліна успішно пройшла у наступний раунд Roland Garros

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує свій успішний шлях на турнірі Roland Garros.

Цього разу вона обіграла польку Магду Лінетт 6:4 та 7:5.

Відтак в 1/8 фіналу на українку чекає одна з головних сенсацій турніру – хорватка Петра Мартіч. Їх матч заплановано на 5 червня.

Слід зазначити, що найкращим показником Світоліної на турнірі у Франції був чвертьфінал у 2015 році.

Світоліна залишилася єдиною з українців, яка бореться за перемогу на Roland Garros.

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