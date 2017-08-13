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Світоліна встановила вражаючий рекорд

22:42, сьогодні 906 Читать новость на русском
Новий рекорд Світоліної
Новий рекорд Світоліної / espreso.tv

Українка Еліна Світоліна, в фіналі турніру в Торонто розгромила Каролін Возняцкі з Данії з рахунком 6: 4, 6: 0 і виграла п'ятий титул в п'яти фіналах в цьому сезоні.

Про це повідомляє "Трибуна".

Українка стала першою тенісисткою в історії, яка виграла три турніри категорії Premier 5 за один сезон. Турніри Premier 5 – треті за престижністю в WTA після підсумкового турніру і Premier Mandatory.

У сезоні їх проводиться 5, і Світоліна виграла перші три – Дубай, Рим і Торонто.

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Перемога над Возняцкі стала для Світоліной десятою перемогою над тенісисткою Топ-10 в сезоні і 19-й в кар'єрі.

Нагадаємо, раніше тенісистка перемогла екс-першу ракетку світу Вінус Вільямс.

Теги: Теніс
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