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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Світоліна з труднощами пройшла у чвертьфінал Roland Garros

14:32, сьогодні 561 Читать новость на русском
Світоліна виступатиме в чвертьфіналі Roland Garros
Світоліна виступатиме в чвертьфіналі Roland Garros / Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна не без проблем розібралась із головною несподіванкою Roland Garros хорваткою Петрою Мартіч. І була за крок до вильоту з турніру.

Еліна Світоліна, яка на турнірі у Франції виступає п’ятою сіяною, в першому сеті поступилася 4:6. Однак в двох наступних взяла верх над суперницею. При тому що в заключному сеті українка поступалася 2:5. Однак загальний результат протистояння на користь Світоліної 4:6, 6:3, 7:5.

В 1/4 фіналу українка зустрінеться з четвертою ракеткою світу Сімоною Халеп. Матч відбудеться завтра, 6 червня. До слова, Еліна обіграла її в фіналі турніру в Римі.

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Слід зазначити, що Світоліна повторила свій рекорд на турнірах "Великого шолома" (1/4 фіналу Roland Garros у 2015 році).

Теги: Теніс Франція
Джерело: 24 Канал
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