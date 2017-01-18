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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Світоліна здобула другу розкішну перемогу на Australian Open

17:36, сьогодні 142 Читать новость на русском
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Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола чемпіонату Australian Open.

Українка впевнено розібралася з Джулією Бозерап. В стартовій партії американка попсувала нерви Еліні, але у підсумку 11 сіяна все ж зробила на брейк більше – 6:4.

В другому сеті найкраща тенісистка України шансів суперниці не залишила – 6:1. Світоліна впевнено крокує до третього кола Australian Open.

Я щаслива, що сьогодні перемогла. Не змогла продемонструвати свою найкращу гру, але я боролася, шукала свій теніс. І під завершення матчу, гадаю, діяла все краще і краще,
– прокоментувала Світоліна.

Далі на Еліну чекає 24 ракетка турніру – росіянка Анастасія Павлюченкова.

Читайте також: В Україні можуть провести чемпіонат Європи з боксу

Теги: Теніс
Джерело: 24 Канал
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