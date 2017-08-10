Світовий банк погодився робити закупівлі через українську систему

Світовий банк заявив про готовність використовувати систему ProZorro для своїх закупівель в Україні по двох процедурах.

Про це заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов написав у Facebook.

"Також визначили перелік змін, які їм потрібні для інших типів закупівель (в першу чергу, можливості мульти-валютних аукціонів). Для нас честь, що поважні міжнародні організації готові замість власних процедур використовувати національні українські. Кілька років тому це б здалося невдалим жартом", – додав урядовець.

Він зазначив, що тепер справа за технічною інтеграцією.

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