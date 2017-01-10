Світовому порядку загрожує серйозна небезпека, – генсек ООН

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світовому порядку загрожує серйозна небезпека.

Про це він заявив під час дебатів у Радбезі, присвячених запобіганню конфліктів та підтримці миру.

На думку Гутерреша, більша частина сьогоднішніх протистоянь є внутрішніми. І посилюються вони зміною клімату, зростанням населення, глобалізацією злочинності і тероризмом.

Причини криз є глибоко взаємопов'язаними, але при цьому відповідь ООН залишається фрагментованою. Взаємопов'язаний характер криз вимагає від нас об'єднати наші зусилля щодо миру і безпеки зі стійким розвитком і дотриманням прав людини не тільки на словах, а й на ділі,

– вважає Гутерреш.

Генсек ООН також додав, що зараз більшість грошей і ресурсів витрачають на розв'язання конфліктів, а не на їх запобігання. І такий підхід, впевнений Гутерреш, потрібно змінити.

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