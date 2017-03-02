Свободівці спровокували бійку у Київраді

Під час пленарного засідання Київської міської ради депутат від "Свободи" Юрій Левченко неоднозначно висловився проти мера Києва Віталія Кличка, що дуже не сподобалося обранцю від "Солідарності" Олександру Харченку.

Як повідомляє столичний ресурс 44.ua, свободівець закликав винести київського міського голову "вперед ногами".

"Віталій Володимирович мав би подати у відставку. І якщо він це не зробить найближчим часом, то київська громада винесе його, можливо навіть ногами вперед", – наголосив Левченко.

У відповідь на це Харченко зажадав направити скаргу в ГПУ, однак інший представник "Свободи" Володимир Назаренко здійснив намір його вдарити.

Опісля в Київраді оголосили про перерву в засіданні.

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