"Свободівці" зірвали презентацію української книжки про російські репресії

Організатори фестивалю "Бандерштат" скасували презентацію книжки "Розстрільний календар" Олени Герасим'юк.

Про це авторка книжки написала на своїй сторінці у Facebook. За її словами, організатори фестивалю вирішили не проводити подію через погрози з боку невідомих осіб, які назвались представниками партії "Свобода".

На захист авторки вже встигли встати митці України, зокрема відгукнувся письменник Серій Жадан.