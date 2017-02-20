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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Свою вину вже визнають самі екс-"беркутівці" – інтерв'ю з адвокатом у справі Майдану

Актуальне інтерв'ю 21:13, сьогодні 755 Читать новость на русском

Про це та інші нюанси судових справ розповів адвокат родичів загиблих на Майдані Віталій Титич.

Як проходить суд у справах Майдану

– Очевидно, не потрібно бути навіть всередині слідства щоб розуміти, що результат незадовільний. А всі чинники, які протидіяли слідству. працюють і досі.

– Проте, безперечно, в деяких епізодах є позитивні зміни: наприклад, розстріл 20 лютого. Справа слухається у суду небувалими для України темпами. Такого ще не було жодному провадженні в Україні. Це вже друга наша спроба заходу до суду і все вже більше-менш підготовлено: докази, а вина фактично визнана тими особами, які й сидять на лаві підсудних.

– Я помітив, що захист починає міняти лінію поведінки й це вже говорить про те, що вони й самі розуміють, що розвалити справу, як спершу і планувалось, не вдасться.

Теги: Євромайдан Беркут
Джерело: 24 Канал
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