Свою вину вже визнають самі екс-"беркутівці" – інтерв'ю з адвокатом у справі Майдану

Про це та інші нюанси судових справ розповів адвокат родичів загиблих на Майдані Віталій Титич.

Як проходить суд у справах Майдану

– Очевидно, не потрібно бути навіть всередині слідства щоб розуміти, що результат незадовільний. А всі чинники, які протидіяли слідству. працюють і досі.

– Проте, безперечно, в деяких епізодах є позитивні зміни: наприклад, розстріл 20 лютого. Справа слухається у суду небувалими для України темпами. Такого ще не було жодному провадженні в Україні. Це вже друга наша спроба заходу до суду і все вже більше-менш підготовлено: докази, а вина фактично визнана тими особами, які й сидять на лаві підсудних.

– Я помітив, що захист починає міняти лінію поведінки й це вже говорить про те, що вони й самі розуміють, що розвалити справу, як спершу і планувалось, не вдасться.