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Свято для "човників": для них спростили перетин кордону з Польщею

12:19, сьогодні 763 Читать новость на русском
На пункті пропуску
На пункті пропуску "Краковець" проводять експеримент / Держприкордонслужба

Держприкордонслужба вирішила провести експеримент на пункті пропуску "Краковець", що на кордоні з Польщею.

З 22 грудня перед самим пунктом пропуску для автівок учасників малого прикордонного руху виокремили додаткову смугу.

Біля пункту пропуску встановили додаткові дорожні знаки, а для роз’яснення нових правил автомобілістам в місці розділення смуг чергуватимуть патрульні та прикордонники.

Нагадаємо, з 23 грудня почав курсувати поїзд "Інтерсіті+", який сполучив Київ та польський Перемишль. Ціни на квитки приємно здивували.

Теги: Україна українці Польща Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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