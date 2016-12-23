Свято для "човників": для них спростили перетин кордону з Польщею

Держприкордонслужба вирішила провести експеримент на пункті пропуску "Краковець", що на кордоні з Польщею.

З 22 грудня перед самим пунктом пропуску для автівок учасників малого прикордонного руху виокремили додаткову смугу. Біля пункту пропуску встановили додаткові дорожні знаки, а для роз’яснення нових правил автомобілістам в місці розділення смуг чергуватимуть патрульні та прикордонники. Нагадаємо, з 23 грудня почав курсувати поїзд "Інтерсіті+", який сполучив Київ та польський Перемишль. Ціни на квитки приємно здивували.

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