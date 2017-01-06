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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Святвечір для всіх: в столиці для нужденних влаштують скромну різдвяну вечерю

19:58, сьогодні 0

Традиційні страви, а саме кутю та пІсні вареники, приготували у Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі для нужденних.

Також в монастирі провели службу та освятили святкові страви і продукти. Вже приготували 150 порцій. Але за необхідності приготують ще, аби всім вистачило. Їжу передадуть до соціального центру.

Вже сьогодні ввечері люди, які через певні життєві обставини не мають змоги зустріти Різдво з родиною за святковим столом, зможуть разом провести святвечір.

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Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Київ Фотоновини Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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