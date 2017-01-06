Святвечір для всіх: в столиці для нужденних влаштують скромну різдвяну вечерю

Традиційні страви, а саме кутю та пІсні вареники, приготували у Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі для нужденних.

Також в монастирі провели службу та освятили святкові страви і продукти. Вже приготували 150 порцій. Але за необхідності приготують ще, аби всім вистачило. Їжу передадуть до соціального центру.

Вже сьогодні ввечері люди, які через певні життєві обставини не мають змоги зустріти Різдво з родиною за святковим столом, зможуть разом провести святвечір.

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