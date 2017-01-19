Табачник не знаходиться в базі розшуку Інтерполу

Колишній міністр освіти часів режиму Януковича Дмитро Табачник не знаходиться у міжнародному розшуку. Окрім того, Інтерпол не отримував щодо цього жодних заяв.

Про це заявив керівник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Василь Неволя, передає Інтерфакс-Україна. По Дмитру Табачнику ми ніколи не отримували запитів на розшук,

– заявив Василь Неволя. Нагадаємо, 20 серпня 20126 року Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що Дмитро Табачник оголошений у міжнародний розшук. Однак тоді ж заявив, що там ще триває досудове слідство, і рішення про екстрадицію не прийнято. До слова, невдовзі Інтерпол може розглянути питання відновлення міжнародного розшуку екс-президента України Віктора Януковича.

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