Табачник не знаходиться в базі розшуку Інтерполу

Колишній міністр освіти часів режиму Януковича Дмитро Табачник не знаходиться у міжнародному розшуку. Окрім того, Інтерпол не отримував щодо цього жодних заяв.
Про це заявив керівник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Василь Неволя, передає Інтерфакс-Україна.
По Дмитру Табачнику ми ніколи не отримували запитів на розшук,
– заявив Василь Неволя.
Нагадаємо, 20 серпня 20126 року Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що Дмитро Табачник оголошений у міжнародний розшук. Однак тоді ж заявив, що там ще триває досудове слідство, і рішення про екстрадицію не прийнято.
До слова, невдовзі Інтерпол може розглянути питання відновлення міжнародного розшуку екс-президента України Віктора Януковича.
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