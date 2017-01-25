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Так, я є прихильником Трампа, – Насіров про візит на інавгурацію

19:02, сьогодні 336 Читать новость на русском
Роман Насіров з сім'єю на інавгурації Дональда Трампа
Роман Насіров з сім'єю на інавгурації Дональда Трампа / Фото з відкритих джерел

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров розповів, як потрапив на інавгурацію 45-го президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Уніан".

"Так, я є прихильником (Трампа, – 24). Був у відпустці у США, цікаво було подивитися на таку велику подію у світі на сьогодні. Хобі, намагаюся за цим стежити. Мене запросили колишні колеги по роботі", – прокоментував свій візит Роман Насіров.

За словами глави ДФС, квиток на інавгурацію коштував орієнтовно 200-300 доларів. Хоча, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що мінімальна вартість квитка на інавгурацію становила 20 тисяч доларів.

Червоним на фото позначене місце, де стояв на інавгурації глава ДФС Роман Насіров.

Нагадаємо, 20 січня під час інавгурації 45-й президент США Дональд Трамп виголосив 16-тихвилинну промову.

Теги: Політика Україна США Дональд Трамп гроші Роман Насіров Державна фіскальна служба
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