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Таким нардепа ще не бачили. Для донечки Соболєв переодягнувся в ялинку

09:46, сьогодні 7295 Читать новость на русском
Виглядає нардеп дуже мило
Виглядає нардеп дуже мило / ednist.info

Поки у Верховній Раді немає засідань, народний депутат Єгор Соболєв взяв участь у новорічному святкуванні в дитсадку молодшої донечки. При цьому депутат обрав дуже цікавий костюм.

Фото з події розмістила його дружина, відома ведуча Марічка Падалко.

Як видно на фото, для новорічного свята Соболєв обрав костюм ялинки, одягнувши зелений сарафан та почепивши зірку на голову.

"Вперше цього року вдалося затягнути тата на свято в садок, і ось що вийшло", – прокоментувала фото дружина.

Як свідчать кадри, донька рада такому образові батька.

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Теги: LifeStyle Новорічні свята Єгор Соболєв
Джерело: 24 Канал
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