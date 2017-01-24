Такого ще не було. У Львові встановили рекорд у флешмобі заради ветеранів АТО

Понад 700 вихованців та офіцерів Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного у Львові долучились до благородного флешмобу, присвяченому психологічним проблемам у ветеранів АТО.

Понад 700 військових взяли участь у #22pushupchallenge, разом виконавши спортивне завдання.

Як сказано у прес-службі академії, таким чином їхні вихованці встановили рекорд.

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Нагадаємо, що мета флешмобу #22PushUpChallenge – звернути увагу на соціальні та психологічні проблеми ветеранів по поверненню до мирного життя. Цифра 22 – невипадкова.Раніше у США підрахували, там щодня 22 ветерани закінчували життя самогубством через проблеми адаптації.