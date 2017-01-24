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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Такого ще не було. У Львові встановили рекорд у флешмобі заради ветеранів АТО

22:19, сьогодні 321 Читать новость на русском
Такого масового виконання ми ще не бачили
Такого масового виконання ми ще не бачили

Понад 700 вихованців та офіцерів Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного у Львові долучились до благородного флешмобу, присвяченому психологічним проблемам у ветеранів АТО.

Понад 700 військових взяли участь у #22pushupchallenge, разом виконавши спортивне завдання.

Як сказано у прес-службі академії, таким чином їхні вихованці встановили рекорд.

Дивіться також: Муженко віджався 22 рази заради ветеранів АТО

Нагадаємо, що мета флешмобу #22PushUpChallenge – звернути увагу на соціальні та психологічні проблеми ветеранів по поверненню до мирного життя. Цифра 22 – невипадкова.Раніше у США підрахували, там щодня 22 ветерани закінчували життя самогубством через проблеми адаптації.

Теги: Україна АТО Львів Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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