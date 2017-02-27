Там живе казка: 7 найкрасивіших бібліотек світу

Бібліотека – це не завжди сіре нудне місце, де потрібно працювати із запиленими книгами. Пора розвіяти цей стереотип.

Ми зібрали для вас найкрасивіші бібліотеки з різних куточків світу, де просто магічний інтер’єр.

Rijksmuseum Reading Room, Амстердам

В приміщенні не лише можна читати чи працювати за комп’ютером. Там також є музей, де зібрана величезна колекція старовинних гравюр.

В бібліотеку не впускають людей молодше 16 років. А у залі постійно працює людина, яка завжди допоможе з пошуком потрібної інформації чи книжки.

Real Gabinete Portugues de Leitura, Ріо-де-Жанейро

Бібліотека була побудована в 1837 році групою імігрантів з Португалії. У той час це була перша будівля, яку побудували для розвитку португальської культури в країні.

В будівлі зібрано близько 350 тисяч рукописів та книг. Окрім цього, там зберігається велика колекція картин.

Strahov Monastery Library, Прага

Одна із найвідоміших бібліотек світу розташована в Страговському монастирі в Чехії. Це місце щороку відвідують дуже багато туристів.

Книги у бібліотеці поділені на 2 зали: духовна і філософська література. До того, окрім бібліотеки, монастир славиться своїми броварнями.

Admont Abbey Library, Австрія

Бібліотека розташована в абацтві Адмонт та була побудована у 1776 році. Її довжина складає 70 метрів, а ширина – 14 метрів: це найбільша бібліотека при монастирі.

Колекція налічує близько 70 тисяч книг. Інтер’єр будівлі прикрашав своїми фресками Бартоломео Альмонтонте і скульптурами Йосиф Стаммель – вони вважались одними із кращих митців свого часу.

Trinity College Library, Дублін

Це найстаріша бібліотека в Ірландії – її історія починається в 1592 році. Сьогодні в стінах будівлі зберігається близько 5 тисяч різних журналів, книг та рукописів.

У бібліотеці Трініті Коледжу зберігається знаменита середньовічна Келльська книга: чотири Євангелія разом з тлумаченнями, які прикрашені мініатюрами і візерунками.

Suzzallo Library, Вашингтон

Це найвідоміша будівля у Вашингтоні та головна бібліотека університету. Її назвали в честь президента закладу, який пішов у відставку в 1926 році.

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В будівлі зараз нараховується близько 6 мільйонів різноманітних книг, а головною фішкою бібліотеки є величезна колекція дитячої літератури.

Canadian Library of Parliament, Оттава

Найпопулярнішою та найкрасивішою частиною бібліотеки є її стара частина, яка залишилась незайманою за весь час існування будівлі. Інші частини були відремонтовані після пожежі в 1916 році.

Однак незважаючи на новий ремонт та інші втручання, деякі елементи декору таки збереглись.