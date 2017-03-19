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Тандіт пояснив, які "українські політики" могли поїхати в окупований Крим

20:40, сьогодні 320 Читать новость на русском
Графіті і окупованому Криму
Графіті і окупованому Криму / Фото із соціальних мереж

Радник голови СБУ Юрій Тандіт стверджує, що російські ЗМІ назвали "українськими політками", які відвідали окупований Крим, представників невизнаних "ДНР" та "ЛНР".

Про це він заявив в ефірі одного із укранських телеканалів. До того ж, Тандіт підтвердив візит європейських політиків на анексований півострів.

"Ми перевіряємо інформацію з приводу громадян України (в Криму, – "24".) Можу підтвердити інформацію про те, що, згідно з нашими даними, на території Криму перебувають політики з країн зарубіжжя і Європи в тому числі", – наголосив він.

Окрім того, російські ЗМІ пошири інформацію, що нібито до Криму приїхали і українські політики. Проте за лосвами Тандіта, вони могли мати на увазі самопроголошених "посадових осіб" невизнаних республік "ДНР" та ЛНР".

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що до окупованого Криму приїхала делегація європейських політиків. Окрім того, за їхньою інформацією, до Криму завітали і українські політики.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов одразу відреагував на повідомлення про візит "українських політиків" на територію анексованого Росією Криму.

Теги: Україна СБУ Новини Криму Анексія Криму Новини Росії
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