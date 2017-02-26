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Танк, Авдіївка під мінометами та поранені: терористи вкотре порушують Мінськ

08:23, сьогодні 353 Читать новость на русском
Терористи здійснили 49 обстрілів
Терористи здійснили 49 обстрілів / businessinsider.com

Минулої доби бойовики здійснили 49 обстрілів українських позицій у зоні проведення Антитерористичної операції.

Про це йдеться у традиційному зведенні прес-центру штабу АТО.

Так, на Маріупольському напрямку вони з мінометів обстрілювали Лебединське, Чермалик, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль,Чермалик, Широкине, Водяне, Гнутове.

На Донецькому напрямку терористи використували танк, який обстрілював українські позиції в районі Пісків, шахти Бутівки та Кам'янки, а від вогню з мінометів різних калібрів постраждали Авдіївка, Зайцеве, Луганське, Троїцьке та шахта Бутівка.

Крім того, з гранатометів та стрілецької зброї обстріл вівся по Новгородському, Піскам, Новолуганському, Верхньоторецькому, Кіровому та Зайцевому.

Щодо Луганського напрямку, то тут зі 120-міліметрових мінометів обстріляли Троїцьке та Новотошківське, а з стрілецької зброї – Станицю Луганську.

Додамо, що внаслідок таких заборонених Мінськими домовленостями дій чотири українських військових зазнали поранень і одного було травмовано.

Читайте також: Ескалація під Авдіївкою: як місто оговтується від масованого обстрілу

Теги: Україна Війна на Донбасі Зброя Новини Донецька АТО Маріуполь Луганськ Авдіївка
Джерело: 24 Канал
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