Танк, Авдіївка під мінометами та поранені: терористи вкотре порушують Мінськ

Минулої доби бойовики здійснили 49 обстрілів українських позицій у зоні проведення Антитерористичної операції.

Про це йдеться у традиційному зведенні прес-центру штабу АТО.

Так, на Маріупольському напрямку вони з мінометів обстрілювали Лебединське, Чермалик, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль,Чермалик, Широкине, Водяне, Гнутове.

На Донецькому напрямку терористи використували танк, який обстрілював українські позиції в районі Пісків, шахти Бутівки та Кам'янки, а від вогню з мінометів різних калібрів постраждали Авдіївка, Зайцеве, Луганське, Троїцьке та шахта Бутівка.

Крім того, з гранатометів та стрілецької зброї обстріл вівся по Новгородському, Піскам, Новолуганському, Верхньоторецькому, Кіровому та Зайцевому.

Щодо Луганського напрямку, то тут зі 120-міліметрових мінометів обстріляли Троїцьке та Новотошківське, а з стрілецької зброї – Станицю Луганську.

Додамо, що внаслідок таких заборонених Мінськими домовленостями дій чотири українських військових зазнали поранень і одного було травмовано.

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