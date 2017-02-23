Танк "Оплот" в дії: Гройсман опублікував захоплююче відео

У Харкові український танк "Оплот" продемонстрував свої технічні можливості.
Відео опублікував прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.
На відео танк показує свою маневреність. За словами військових, задня швидкість танка становить 35 кілометрів на годину.
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Зазначимо, український танк "Оплот" обладнаний новою системою управління вогнем, комбінованим панорамним прицілом, великими бортовими екранами та іншим.