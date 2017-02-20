Танки та ЗРК: що Росія постачає терористам Донбасу

У період з 2012 до 2016 років бойовики так званих "ДНР" і "ЛНР" отримали від Росії потужне озброєння.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

Так, відповідно документу, проросійські окупанти на Сході України отримали танки та інші броньовані транспортні засоби, а також протитанкові і переносні зенітні ракетні комплекси.

Загалом 165 повстанських груп у світі упродовж 2012-2016 років отримали основне озброєння, відтак їхні постачальники відіграють складову роль у чинних військових конфліктах.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" з посиланням на вищезазначений інститут повідомляв, що у 2016 році Україна найбільше продукції військового призначення імпортувала до Росії.