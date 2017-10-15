"Танці з зірками 2017" 8 випуск: які два танці підготували учасники лише за один тиждень

Восьмий випуск танцювального шоу "Танці з зірками 2017" вийшов 15 жовтня і в ньому 5 танцювальних пар змагалися за участь у шоу. Тематикою сьогоднішнього ефіру стала "Машина часу" і танцювальні пари повинні були виконати два заданих стилі танців, щоб отримати місце в наступному ефірі.

У восьмому випуску "Танці з зірками 2017" за місця у проекті змагалися 5 пар танцюристів: Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко, Ахтем Сеітаблаєв і Олена Шоптенко, Сергій і Сніжана Бабкіни, Юрій Ткач і Ілона Гвоздьова та Надя Дорофеєва і Женя Кот.

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Попередній сьомий випуск шоу "Танці з зірками" вийшов на екрани 8 жовтня і його тематикою став "Цирк". В сьомому випуску проекту "Танці з зірками 2017" проект добровільно покинула пара Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко.

Тематикою сьогоднішнього ефіру стала "Машина часу" і танцювальні пари повинні були виконати два заданих стилі танців, щоб отримати місце в наступному ефірі.

Татко Юра ? Малу позичив у іншого Юри - @yuriy_tkach ;) #ПоверненняЛегенди #танціззірками Публикация от Танці з зірками (@tanci1plus1) Окт 15 2017 в 8:53 PDT

Розпочав восьмий ефір чуттєвий балет "Kozar Dance Theater".

"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Kozar Dance Theater

Щодо танцювальних представлень учасників, які виступають під живе виконання оркестру і вокалістів "Голосу країни", їм довелось співпрацювати на паркеті з виконавцями: Вірою Кекелією, Інгрет (Інгрет Костенко), Мартою Адамчук, LAUD (Влад Каращук) і Лукою (Андрій Лучанко).

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Під запрошення ведучих Юрія Горбунова та ведучої одного з шоу на телеканалі "1+1" Нелі Шовкопляс на паркет вийшла перша пара Юрій Ткач та Ілона Гвоздьова. Саме вони минулого разу повинні були покинути шоу за результатами суддівських та глядацьких голосів, однак Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко поступились їм місцем та дали шанс танцювальній парі брати участь в проекті надалі.

Саме через таку жертовність Юра Ткач пообіцяв, що він зробить з Ілоною все, щоб не підвести Дмитра та Олександру. Щодо першого танцю, то вони виконали запальний афро-джаз.



"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Юрій Ткач і Ілона Гвоздьова – Афро-джаз

Як зажди весела та енергійна пара у другій частині шоу виконала не зовсім притаманний їм стиль танцю – вальс. Однак образ закоханих на вокзалі під мелодію пісні "Як тебе не любити, Києве мій" видався їм просто ідеальним та вразив кожного глядача.



"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Юрій Ткач і Ілона Гвоздьова – Вальс

Другою на танцювальний паркет вийшла пара Наді Дорофєєвої та Жені Кота. Пара, яка є однією з фаворитів на проекті, у своєму першому танці виконала чуттєвий фокстрот.



"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Надя Дорофеєва і Женя Кот – Фокстрот

Пара, яка запалює енергетикою та почуттями весь зал та глядачів у своєму другому номері виконала шалене діско. Як виявилось, "ботани на дискотеці 80-тих" дуже прийшлися до душі суддям, а особливо – Катерині Кухар, яка подарувала Наді свою традиційну квітку. Пара в цьому прямому ефірі отримала максимальну кількість балів за номер – 30 балів.



"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Надя Дорофеєва і Женя Кот – Діско

Вірне та закохане подружжя Сергія та Сніжани Бабкіних третіми вийшли на паркет 8 прямого ефіру. Як завжди найбільш артистична пара цього разу у своєму першому танцювальному номері виконали яскравий рок-н-рол.



"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Сергій і Сніжана Бабкіни – Рок-н-рол

Другий танець в пристрасного подружжя видався справді заворожуючим, – сімейна пара виконала фрістайл.



"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Сергій і Сніжана Бабкіни – Фрістайл

Наступна пара, яка здивувала свої божевільним номером – це пара Наталі Могилевської та Ігоря Кузьменко. Однак співачка Наталія не наважилась навіть дати попереднє інтерв'ю перед виступом, тому що впевнена, що весь продюсерський та суддівський колектив налаштований проти неї.

Однак Наталія все ж виконала номер, і це був шалений квік-степ. Зважаючи на спецефекти в номері та неймовірні трюки, однак судді все ж досі не можуть зрозуміти, чому Могилевська вважає їх маріонетками шоу. Найбільший конфлікт досі залишається між нею та Катериною Кухар.



"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко – Квік-степ

У своєму другому танцювальному номері Наталя Могилевська влаштувала справжній фурор. Щоб підбадьорити танцювальну пару та позбавити її будь-яких сумнівів щодо ворожості суддів, перед виступом Наталі та Ігорю показали підбірку коментарів суддів в попередніх шоу та захоплення ними та їхніми виступами.

Можливо, це і підбадьорило пару, через що вони відтворили на паркеті неймвірно чуттєве контемпорарі.



"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко – Контемпорарі

Останніми в першій частині шоу вийшла пара Олени Шоптенко та Ахтема Сеітаблаєва. Свій перший танець вони присвятили темі Лева Толстого "Анні Карениній", виконавши зворушливий віденський вальс.



"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Ахтем Сеітаблаєв і Олена Шоптенко – Віденський вальс

Свій другий танець зажди сувора та неймовірно цілеспрямована пара виконала у стилі ф'южн хіп-хоп в образі героїв з фільму "Божевільний Макс".



"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Ахтем Сеітаблаєв і Олена Шоптенко – Ф'южн хіп-хоп

Спеціальним гостем 8 прямого ефіру шоу "Танці з зірками 2017" став виконавець Constantine – учасник іншого співочого шоу "Голос країни".



"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Constantine

За результатами голосування журі за два танцювальні номери, в трійці лідерів опинилися: Юрій Ткач та Ілона Гвоздьова – 55 балів, Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко – 54 бали та Надя Дорофєєва та Женя Кот – 53 бали.



Турнірна таблиця суддівських голосів 8 випуску проекту "Танці з зірками 2017"

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"Танці з зірками 2017" – це розважальний танцювальний проект, який проводиться в прямому ефірі, що дає можливість показати свої танцювальні здібності зіркам українського телебачення та сцени із відомими українськими танцюристами.

Кожного випуску зіркові пари отримують тематику наступного шоу та протягом тижня готуються до постановок своїх танців на виснажливих тренуваннях. На очах у телеглядачів та суддів вони мають продемонструвати свої танцювальні здібності та навички, які вони отримали під час тижневих занять.

Українська версія шоу є адаптацією міжнародного телевізійного проекту, що був започаткований у Великій Британії у 2004 році на телеканалі ВВС під назвою "Strictly Come Dancing" і став популярним у багатьох країнах світу.



"Танці з зірками 2017": офіційний логотип цьогорічного проекту

Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Його ведучими стали Тіна Кароль та Юрій Горбунов. Перший випуск проекту вийшов на екрани 7 жовтня 2006 року. В журі телешоу були Григорій Чапкіс, Олена Коляденко, Олексій Литвинов. Наступні два сезони проекту відбулися у 2007 році, а вже після чотирьох років перерви проект транслювався на телеканалі СТБ, ознаменувавши себе як 4 сезон.

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Після 6 років перерви легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Наставниками та суворими суддями в проекті "Танці з зірками" стали MONATIK, Катерина Кухар та Влад Яма. За правилами шоу, судді оцінюють танцювальні пари (максимум – 10 балів), які сумуються з смс-голосуваннями глядачів.



"Танці з зірками 2017" 8 випуск: судді шоу – MONATIK, Катерина Кухар та Влад Яма

MONATIK – 31-річний український співак Дмитро Монатік, танцюрист, автор пісень та композитор, який лише за декілька років підкорив українську сцену своїм новаторським виконанням пісень. Дмитро був учасником шоу "X-Фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти".

Співак отримав безліч нагород у 2016 та 2017 році, однак однією з його найяскравіших сторінок творчості в очах глядачів залишився номер-відкриття першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення – 2017", яке проходило цьогоріч в Україні.

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Катерина Кухар – всесвітньо відома балерина та прима українського балету Національної опери України імені Тараса Шевченко. У 2012 році стала заслуженою артисткою України. 35-річна Катерина прославила український балет на весь світ, гастролюючи з постановками по країнах Європи, Азії та Північної Америки.

Минулого 2016 року Катерину Кухар було нагороджено Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. А 10 липня 2017 року стала суддею п'ятого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками".

Влад Яма – один з найвідоміших українських танцюристів та хореографів, який став фіналістом першого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками" з сьогоднішньою учасницею шоу Наталією Могилевською. Танцюрист також був суддею таких телевізійних проектів як "Танцюють всі!" та "Україна має талант".

Влад Яма є володарем Кубку України з бальних танців, а також є переможцем відкритого чемпіонату Лондона зі спортивних танців серед любителів.

Ведучими проекту є відома українська співачка Тіна Кароль, зірка українського телебачення та незмінна ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча, телеведуча Лілія Ребрик, а також відомий український шоумен та ведучий Юрій Горбунов.

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"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Юрій Ткач і Ілона Гвоздьова – Афро-джаз

"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Юрій Ткач і Ілона Гвоздьова – Вальс

"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Надя Дорофеєва і Женя Кот – Фокстрот

"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Надя Дорофеєва і Женя Кот – Діско

"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Сергій і Сніжана Бабкіни – Рок-н-рол

"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Сергій і Сніжана Бабкіни – Фрістайл

"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко – Квік-степ

"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко – Контемпорарі

"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Ахтем Сеітаблаєв і Олена Шоптенко – Віденський вальс

"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Ахтем Сеітаблаєв і Олена Шоптенко – Ф'южн хіп-хоп