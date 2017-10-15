"Танці з зірками 2017" 8 випуск: яка пара залишила чвертьфінал проекту

Восьмий випуск "Танці з зірками 2017" вийшов 15 жовтня на телеканалі "1+1". У цьому випуску "Танці з зірками 2017" проект залишила пара Сергія та Сніжани Бабкіних.

У восьмому випуску "Танці з зірками 2017" за місця у проекті змагалися 5 пар танцюристів: Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко, Ахтем Сеітаблаєв і Олена Шоптенко, Сергій і Сніжана Бабкіни, Юрій Ткач і Ілона Гвоздьова та Надя Дорофеєва і Женя Кот.

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Тематикою сьогоднішнього ефіру стала "Машина часу" і танцювальні пари повинні були виконати два заданих стилі танців, щоб отримати місце в наступному ефірі.

Ви запитували - ми відповідаємо ? @yuriy_tkach @artem_gagarin_ #ПоверненняЛегенди #танціззірками Публикация от Танці з зірками (@tanci1plus1) Окт 15 2017 в 1:31 PDT

За остаточними голосами суддівських оцінок за два танці та глядацького голосування, в зону ризику потрапили дві пари, які набрали найнижчу кількість балів: пара Наді Дорофєєвої та Жені Кота і пара Сергія та Сніжани Бабкіних.

Дві танцювальні пари знову виконали свої останні номери, – "танець за життя" перед суддями, які і вирішили їхню подальшу долю в проекті. Тому, за оцінками суддів, проект "Танці з зірками 2017" залишила пара Сергія та Сніжани Бабкіних.

Пара виконувала два танці: яскравий рок-н-рол та фрістайл.

"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Сергій і Сніжана Бабкіни – Рок-н-рол

"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Сергій і Сніжана Бабкіни – Фрістайл

Отже наступного разу на паркет вийдуть вже 4 танцювальні пари, які змагатимуться у півфіналі і з яких лише одна пара отримає перемогу у проекті.

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"Танці з зірками 2017" – це розважальний танцювальний проект, який проводиться в прямому ефірі, що дає можливість показати свої танцювальні здібності зіркам українського телебачення та сцени із відомими українськими танцюристами.

Кожного випуску зіркові пари отримують тематику наступного шоу та протягом тижня готуються до постановок своїх танців на виснажливих тренуваннях. На очах у телеглядачів та суддів вони мають продемонструвати свої танцювальні здібності та навички, які вони отримали під час тижневих занять.

Українська версія шоу є адаптацією міжнародного телевізійного проекту, що був започаткований у Великій Британії у 2004 році на телеканалі ВВС під назвою "Strictly Come Dancing" і став популярним у багатьох країнах світу.



"Танці з зірками 2017": офіційний логотип цьогорічного проекту

Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Його ведучими стали Тіна Кароль та Юрій Горбунов. Перший випуск проекту вийшов на екрани 7 жовтня 2006 року. В журі телешоу були Григорій Чапкіс, Олена Коляденко, Олексій Литвинов. Наступні два сезони проекту відбулися у 2007 році, а вже після чотирьох років перерви проект транслювався на телеканалі СТБ, ознаменувавши себе як 4 сезон.

Після 6 років перерви легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Наставниками та суворими суддями в проекті "Танці з зірками" стали MONATIK, Катерина Кухар та Влад Яма.