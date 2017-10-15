02:21
16 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт у Сомалі. Лікарів вчать мові жестів
Випуск новин
21:59, 15 жовтня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

"Танці з зірками 2017" 8 випуск: яка пара залишила чвертьфінал проекту

00:03, сьогодні 1218 Читать новость на русском
"Танці з зірками 2017" 8 випуск: шоу покинули Сергій та Сніжана Бабкіни / 24 Канал

Восьмий випуск "Танці з зірками 2017" вийшов 15 жовтня на телеканалі "1+1". У цьому випуску "Танці з зірками 2017" проект залишила пара Сергія та Сніжани Бабкіних.

У восьмому випуску "Танці з зірками 2017" за місця у проекті змагалися 5 пар танцюристів: Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко, Ахтем Сеітаблаєв і Олена Шоптенко, Сергій і Сніжана Бабкіни, Юрій Ткач і Ілона Гвоздьова та Надя Дорофеєва і Женя Кот.

Читайте також: "Танці з зірками 2017" 8 випуск: які два танці підготували учасники лише за один тиждень

Тематикою сьогоднішнього ефіру стала "Машина часу" і танцювальні пари повинні були виконати два заданих стилі танців, щоб отримати місце в наступному ефірі.

За остаточними голосами суддівських оцінок за два танці та глядацького голосування, в зону ризику потрапили дві пари, які набрали найнижчу кількість балів: пара Наді Дорофєєвої та Жені Кота і пара Сергія та Сніжани Бабкіних.

Дві танцювальні пари знову виконали свої останні номери, – "танець за життя" перед суддями, які і вирішили їхню подальшу долю в проекті. Тому, за оцінками суддів, проект "Танці з зірками 2017" залишила пара Сергія та Сніжани Бабкіних.

Пара виконувала два танці: яскравий рок-н-рол та фрістайл.

"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Сергій і Сніжана Бабкіни – Рок-н-рол

"Танці з зірками 2017" 8 випуск дивитись онлайн: Сергій і Сніжана Бабкіни – Фрістайл

Вони стали першою сімейною парою за всю історію шоу «Танці з зірками». Але чи вдалося @babkin_official та @snezhana_babkina передати справжні почуття під час цього номеру? Пишіть! Твоя підтримка для пари #сергійтасніжана дуже важлива! Підтримай пару – надсилай СМС з кодом 01 на номер 7914 або телефонуй 0 900 307 801. З одного номеру можна надіслати не більше 50-ти смс, та стільки ж разів подзвонити. #ПоверненняЛегенди

Публикация от Танці з зірками (@tanci1plus1)

Отже наступного разу на паркет вийдуть вже 4 танцювальні пари, які змагатимуться у півфіналі і з яких лише одна пара отримає перемогу у проекті.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 4 сезон: у сьомому випуску вибула Єлизавета Доронько

"Танці з зірками 2017" – це розважальний танцювальний проект, який проводиться в прямому ефірі, що дає можливість показати свої танцювальні здібності зіркам українського телебачення та сцени із відомими українськими танцюристами.

Кожного випуску зіркові пари отримують тематику наступного шоу та протягом тижня готуються до постановок своїх танців на виснажливих тренуваннях. На очах у телеглядачів та суддів вони мають продемонструвати свої танцювальні здібності та навички, які вони отримали під час тижневих занять.

Українська версія шоу є адаптацією міжнародного телевізійного проекту, що був започаткований у Великій Британії у 2004 році на телеканалі ВВС під назвою "Strictly Come Dancing" і став популярним у багатьох країнах світу.


"Танці з зірками 2017": офіційний логотип цьогорічного проекту

Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Його ведучими стали Тіна Кароль та Юрій Горбунов. Перший випуск проекту вийшов на екрани 7 жовтня 2006 року. В журі телешоу були Григорій Чапкіс, Олена Коляденко, Олексій Литвинов. Наступні два сезони проекту відбулися у 2007 році, а вже після чотирьох років перерви проект транслювався на телеканалі СТБ, ознаменувавши себе як 4 сезон.

Після 6 років перерви легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Наставниками та суворими суддями в проекті "Танці з зірками" стали MONATIK, Катерина Кухар та Влад Яма.

Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва Музика
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 15 жовтня: марш за права тварин та масштабний теракт у Сомалі
15 жовтня, 22:11 Головні новини 15 жовтня: марш за права тварин та масштабний теракт у Сомалі
439
Майбутнє України, пенсійна реформа та
15 жовтня, 22:01 Майбутнє України, пенсійна реформа та "зрада" Порошенка: топ-5 блогів за тиждень
Блог Медіа 1432
Найсмішніші меми тижня: двохсотий рубль та чому плаче Google-перекладач
15 жовтня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: двохсотий рубль та чому плаче Google-перекладач
3956
Земельний конфлікт на Вінниччині: колишній голова райради намагається відібрати ділянку
15 жовтня, 18:00 Земельний конфлікт на Вінниччині: колишній голова райради намагається відібрати ділянку
Блог Медіа 1232
Більша частина українців не розуміють, що таке справжня
15 жовтня, 16:01 Більша частина українців не розуміють, що таке справжня "гібридна війна"
Володимир Шередега 1122
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук