Тарифи і тендери заради збагачення, за які платять українці

2016 рік виявився доволі неоднозначним для українців. Держава запровадила нові тарифи, які "вдарили" по кишені українців, і збагатили Ахметова. А ще чиновники готові жертвувати життям рятувальників.

#Зрада №1. Дорогі тарифи

Головна економічна зрада минулого року – це нова формула обчислення тарифів. Навесні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила, що електростанції будуть купляти вугілля національного виробника за ціною як в Європі. Тобто як раніше вугілля купують у Ахметова, але платять за нього стільки, скільки за африканське вугілля, яке приїхало в Україну через європейський порт. Схема отримала назву "Роттердам плюс", де "плюс" – це закладена у вартість віртуальна доставка з порту в Україну.

За цей час Україна не доставила з Роттердаму жодного вугілля, а все закупляла на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, а також з Волинської, Львівської та Дніпропетровської областей. Фактично, комісія запропонувала купувати українське вугілля за ціною африканського палива, перевезеного через півсвіту.

Одразу після запровадження цієї формули, облігації вугільного монополіста – ахматівського "ДТЕК" – зростають на 40%.

Що змінилося з серпня? Нічого. От тільки на державних шахтах держава продовжує купувати вугілля за найнижчою ціною, а нових тариф – лише для шахт Ахметова.

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#Зрада №2. Пекельна форма

Пожежники купують форму лише у двох компаній, і за це екіпірування переплачують. А згодом виявилося, що воно такої якості, що там скільки не заплати, там все буде забагато.

Рік тому у пожежі на нафтобазі БРСМ загинули чотири рятувальники. Десять пожежників отримали важкі травми. Резервуари з паливом палали декілька днів. А коли їх врешті загасили, пожежники прийшли під стіни Верховної Ради. І показали свою «суперформу». А на зустріч з Президентом одягають надану безкоштовно Німеччиною форму. Однак нову форму отримали не всі.

Але ті форми, які закуповуються для українських рятувальників – фірм "Пірена" і "Талан" – не витримують необхідних норм. Перша загорілась під час гасіння пожежі, інша – просто розплавилась від гарячої температури. Але лише ці фірми виграють тендери ДСНС. Хоча вони навіть не витримують 7 секунд у вогні.

В ДСНС обіцяли зміни. Та все на них не наважуються...

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