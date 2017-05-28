"Тартак" випустили новий запальний кліп: опубліковано відео

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В мережі опублікували новий кліп популярного українського гурту "Тартак" на пісню "Стара школа".
Прем’єра відбулась в день народження лідера гурту Сашка Положинського. Ролик опублікували на офіційній сторінці гурту у Facebook.
"Найцінніше, що ми маємо в житті – це люди. Саме люди дарують нам тепло, радість спілкування, безліч позитивних емоцій та підтримку. Сьогодні люди подарували мені цей кліп, і я дуже дякую вам усім за це", – написав Положинський.
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Режисером кліпу став Віктор Придувалов в тандемі з оператором Євгеном Креденцером та продюсером Віктором Семом. Презентація кліпу стала своєрідним подарунком для Положинського від гурту.
"Не такі ми старі, як може здатися, маємо наснагу ще позмагатися", – йдеться у пісні.