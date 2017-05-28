Тату у формі бджоли: британці започаткували флешмоб в пам’ять про загиблих у Манчестері

Британці роблять тату у формі бджоли, аби вшанувати пам’ять постраждалих у теракті в Манчестері.

До акції вже долучились сотні британців, пише Dailymail.

Багато тату-салонів навіть передали гроші, виручені за такі тату, в спеціальний фонд, який підтримує сім’ї постраждалих під час теракту.

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Татуювання також зробила і Шарлотта Кемпбелл – мама 15-річної Олівії, яка стала жертвою смертника на концерті Аріани Гранде. Вона намалювала собі бджолу на дату народження доньки на серці.

В соцсережах фото із нататуйованими бджолами публікують у соцсережах під тегом #manchesterbee ("манчестерська бжола").

So we went and got our Manchester Bees done yesterday at the brill @sharpartstudios who have been working tirelessly to raise as much money as they can! So glad that we could contribute to those that were affected ?️ #manchesterbee #manchesterbeetattoo #manchestertattooappeal Публикация от Chloé ? (@chlhgn) Май 27 2017 в 10:51 PDT

We've got ours ️ ? #westandtogether #manchester #manchesterbee Публикация от Victoria Jackson (@victoriajayxo) Май 28 2017 в 3:19 PDT

Нагадаємо, в ніч на 23 травня після завершення концерту співачки Аріани Гранде на стадіоні "Мачестер Арена" стався вибух. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава".



Внаслідок теракту загинули 22 особи, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень. У будинку манчестерського терориста Салмана Абеді виявили цех з виробництва бомб. Готову до використання вибухівку сапери одразу ж знищили.



Пізніше стало відомо, що до теракту в Манчестері смертник готувався цілий рік та робив закупівлі в різних магазинах, щоб не викликати зайвих підозр.