14:26
28 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 13:00: Фото манчестерського смертника. Забіг під каштанами
Випуск новин
14:17, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Тату у формі бджоли: британці започаткували флешмоб в пам’ять про загиблих у Манчестері

14:17, сьогодні 58 Читать новость на русском
Британці вшановують загиблих у Манчестері
Британці вшановують загиблих у Манчестері / Фото з соцмереж

Британці роблять тату у формі бджоли, аби вшанувати пам’ять постраждалих у теракті в Манчестері.

До акції вже долучились сотні британців, пише Dailymail.

Багато тату-салонів навіть передали гроші, виручені за такі тату, в спеціальний фонд, який підтримує сім’ї постраждалих під час теракту.

Читайте також: Аріана Гранде дасть благодійний концерт в Манчестері після теракту

Татуювання також зробила і Шарлотта Кемпбелл – мама 15-річної Олівії, яка стала жертвою смертника на концерті Аріани Гранде. Вона намалювала собі бджолу на дату народження доньки на серці.

В соцсережах фото із нататуйованими бджолами публікують у соцсережах під тегом #manchesterbee ("манчестерська бжола").

We've got ours ️ ? #westandtogether #manchester #manchesterbee

Публикация от Victoria Jackson (@victoriajayxo)

Нагадаємо, в ніч на 23 травня після завершення концерту співачки Аріани Гранде на стадіоні "Мачестер Арена" стався вибух. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава".

Внаслідок теракту загинули 22 особи, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень. У будинку манчестерського терориста Салмана Абеді виявили цех з виробництва бомб. Готову до використання вибухівку сапери одразу ж знищили.

Пізніше стало відомо, що до теракту в Манчестері смертник готувався цілий рік та робив закупівлі в різних магазинах, щоб не викликати зайвих підозр.

Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Только глупые сейчас выбирают профессии, которых уже и не существует-то
сьогодні, 12:17 Только глупые сейчас выбирают профессии, которых уже и не существует-то
Володимир Співаковський 2593
Головні новини 28 травня: серйозна аварія на залізниці, помер
сьогодні, 09:06 Головні новини 28 травня: серйозна аварія на залізниці, помер "справжній друг України"
4130
Будни
сьогодні, 08:37 Будни "ЛНР": иногда просто хочеться послушать чей-то наивный оптимизм
Ольга Черненко 1886
Когда менты волокут ребенка – ну его нах@ен, такую страну
27 травня, 22:30 Когда менты волокут ребенка – ну его [email protected], такую страну
Аркадий Бабченко 6928
Смерть Збігнєва Бжезінського: що відомий політолог думав про Україну
27 травня, 21:13 Смерть Збігнєва Бжезінського: що відомий політолог думав про Україну
Андрій Шляхтін 2716
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Мені так соромно, – гендиректор "Дождя" вибачилась перед українцями
 24 квітня , 18:27
Вражаюча цифра: скільки українців хочуть повернути Крим
 31 березня , 11:46
Скільки адвокатів захищає Романа Насірова: вражаюча цифра
 6 березня , 01:04
ГПУ дійсно готує мені підозру, – Садовий розповів подробиці
 15 березня , 21:08
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук