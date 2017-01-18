Тавро ОST: минає 75-річниця вивезення остарбайтерів з України до Німеччини

Сьогодні, 18 січня, минає 75 років з часу, коли у Кельн з Харкова вирушив перший потяг з українськими остарбайтерами.

З харківського вокзалу до німецького міста вивезли тисячу заробітчан. В нацистській Німеччині на них чекала не просто важка праця, а тотальний контроль. Працівників утримували у спецтаборах. Вони мусили носити нашивки з написом ОST. Згодом саме через це їх стали називати остарбайтерами, тобто "працівники зі Сходу". В Німеччині до кінця війни таких робітників з України було більше двох мільйонів. Читайте також: Звик бути вільним, – політв'язень розповів про довге перебування у радянській в'язниці

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