Таємниче затемнення Cонця зможуть побачити українці на вихідних

У неділю, 26 лютого, жителі Землі зможуть спостерігати кільцеподібне сонячне затемнення.

Про це повідомляє "ТСН".

Зазначається, що за рахунок того, що Місяць пройде перед Сонцем, буде видно "обідок" світла.

Це сонячне затемнення стане першим у 2017 році.

26 лютого 2017 року о 16:53 за київським часом відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення,

– мовиться у повідомленні.

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Відомо, що найкраще його зможуть розгледіти жителі південного заходу Африки і деяких регіонів Південної Америки.