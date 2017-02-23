Таємниче затемнення Cонця зможуть побачити українці на вихідних

У неділю, 26 лютого, жителі Землі зможуть спостерігати кільцеподібне сонячне затемнення.
Про це повідомляє "ТСН".
Зазначається, що за рахунок того, що Місяць пройде перед Сонцем, буде видно "обідок" світла.
Це сонячне затемнення стане першим у 2017 році.
26 лютого 2017 року о 16:53 за київським часом відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення,
– мовиться у повідомленні.
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Відомо, що найкраще його зможуть розгледіти жителі південного заходу Африки і деяких регіонів Південної Америки.