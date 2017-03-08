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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Те, що проти Порошенка може дати Насіров, не порівняти з "плівками" Онищенка, – Сакварелідзе

13:33, сьогодні 700 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / Getty Images

Колишній заступник генерального прокурора Давід Сакварелідзе стверджує, що справа відстороненого очільника Державної фіскальної служби може суттєво вплинути на майбутнє президента Петра Порошенка.

Про це він заявив у коментарі виданню "Гордон".

Якщо ми дамо деяким політикам можливість відбити Насірова такими грубими та образливими для народу методами (домашній арешт, – "24"), це стане не просто нашою поразкою, а плювком в обличчя українського суспільства. Їх зараз не хвилює політичний рейтинг, основне завдання – вберегти Насірова від правосуддя. А ми не можемо втратити основного свідка в майбутній справі проти Порошенка. Тому зараз нам необхідно змусити суд винести правове рішення, на яке чекає 99,9% українського суспільства, і посадити Насірова за ґрати. Порівняно з показаннями, які проти Порошенка може дати Насіров, "плівки" Онищенка здадуться дитячим садком,
– зауважив колишній заступник генпрокурора.

Також він оприлюднив цікавий факт щодо справи Насірова – за його словами, нардеп від БПП Олександр Грановський подзвонив головуючому судді Олександру Бобровнику, запропонував йому кілька мільйонів і поставив завдання: всім суддям відключити телефони та ховатися, щоб не розглядати цю справу.

Читайте також: Хто такий Бобровник: скандальні справи судді, який слухає справу Насірова

Крім того, Сакварелідзе стверджує, що НАБУ, яке висунуло обвинувачення проти екс-очільника ДФС, є непідконтрольним Адміністрації президента, відтак потрібно максимально підтримувати це відомство.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

За результатами судового засідання, яке завершилося вночі проти 7 березня, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Зауважимо, що розгляд справи тривав 17 годин. За словами деяких політиків, захист Насірова спеціально затягував судове засідання, аби той уникнув правосуддя.

Теги: Політика Україна Затримання Насірова Роман Насіров Петро Порошенко Блок Петра Порошенка
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