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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Тебе це може вбити: як виглядає смертельна доза звичайних продуктів

13:29, сьогодні 367 Читать новость на русском
Смертельна доза шоколаду – 85 плиток
Смертельна доза шоколаду – 85 плиток / Фото із відкритих джерел

Чи задумувались ви коли-небудь над тим, якою є смертельна доза кави, чи як не переїсти бананів, щоб це не закінчилось летально.

Популярний науково-пізнавальний Youtube-канал AsapSCIENCE знав цікаві ролики, підрахувавши, якою могла б бути фатальна доза продуктів, які ми вживаємо щодня.

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Так, наприклад, 70 чашок кави, випиті за раз вб'ють 70 кілограмову людину.

А якщо спробувати залпом випити 6 літрів води, то перестане працювати мозок.

Якщо ви полюбляєте шоколад, будьте обережні – 85 плиток будуть небезпечні не лише для здоров'я, а й для життя.

Навіть не намагайтесь з'їсти за раз 29 чайних ложок меленого перцю – це призведе спершу до зневоднення організму і як наслідок до смерті.

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Не варто також надмірно захоплюватись фруктами. Смертельна доза бананів – 480, а щоб досягти подібного ефекту від апельсинів, їх потрібно з'їсти аж 11 тисяч штук.

Небезпечними є також картоплини із зеленою шкіркою, у них міститься соланін, летальну дозу якого організм отримає уже після 25 з'їдених штук.

Не переїдайте і буде вам щастя!

Теги: Здорове харчування LifeStyle Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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