Техасець, який намагався підстрелити броненосця, отримав кулю рикошетом

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Житель американського штату Техас при спробі застрелити броненосця отримав кулю в обличчя – вона рикошетом відскочила від панцира тварини.
Про це пише Metro.
За словами шерифа округу Касс Ларрі Роуі (Larry Rowe), техасець виявив броненосця на території свого будинку в місті Марієтта і відкрив по ньому вогонь з револьвера. Він випустив три кулі, як мінімум одна з них відлетіла від панцира і потрапила стрілкові у щелепу.
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Як повідомляє Роуі, техасця доставили в одну з місцевих лікарень, де медики надають йому необхідну допомогу. Про стан тварини не повідомляється. За словами шерифа, броненосця не виявлено на місці події.