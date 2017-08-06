Техасець, який намагався підстрелити броненосця, отримав кулю рикошетом

Житель американського штату Техас при спробі застрелити броненосця отримав кулю в обличчя – вона рикошетом відскочила від панцира тварини.

Про це пише Metro.

За словами шерифа округу Касс Ларрі Роуі (Larry Rowe), техасець виявив броненосця на території свого будинку в місті Марієтта і відкрив по ньому вогонь з револьвера. Він випустив три кулі, як мінімум одна з них відлетіла від панцира і потрапила стрілкові у щелепу.

Читайте також: Гігантська чайка ледь не зірвала прямий ефір прогнозу погоди: кумедне відео

Як повідомляє Роуі, техасця доставили в одну з місцевих лікарень, де медики надають йому необхідну допомогу. Про стан тварини не повідомляється. За словами шерифа, броненосця не виявлено на місці події.