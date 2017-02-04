Техніка війни. Яку зброю модернізують в Україні. Скільки отримуватиме боєць на фронті
У свіжому випуску програми "Техніка війни" за 04.02 – Шепетівський ремонтний завод модернізує РСЗВ "Град" до рівня "Бастіон-01" на шасі "Краз 6322РА". Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про збільшення суми грошової винагороди військовослужбовцям, які виконують завдання в районі проведення АТО.
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