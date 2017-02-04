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АВДІЇВКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НОВИНИ ДОНЕЦЬКА

Техніка війни. Яку зброю модернізують в Україні. Скільки отримуватиме боєць на фронті

Техніка війни 14:19, сьогодні 1566 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Техніка війни" за 04.02 – Шепетівський ремонтний завод модернізує РСЗВ "Град" до рівня "Бастіон-01" на шасі "Краз 6322РА". Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про збільшення суми грошової винагороди військовослужбовцям, які виконують завдання в районі проведення АТО.

Також у випуску:

На які танки зробив ставку Президент Порошенко.

Чи продовжиться виробництво броньовиків "Дозор-Б".

Унікальні експозиції, присвячені війні на Донбасі, з’являються по всій державі.

До 2020 року на Яворівському полігоні створять центр підготовки за стандартами НАТО.

Завдяки встановленню вітчизняного двигуна, вертоліт Мі-2МСБ поліпшив свої характеристики.

Українські волонтери випробовують комплекс безпілотної розвідки "Катана".

У США створили снайперську систему Ballistically Optimized Sniper Scope.

Винищувачі п'ятого покоління "Ф-35 Лайтнінг-2" дебютували в американських навчаннях.

ВМС Китаю прийняли на озброєння п'ятий ескадрений міноносець класу "Тип-052D" – "Люйянь-3".

Особливості українського військового маскування.

Теги: Техніка війни Зброя Розробки
Джерело: 24 Канал
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