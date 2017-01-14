Техніка війни. Чим годують військових на фронті. Вражаючі можливості танку Challenger-2
Техніка війни 13:01, сьогодні 566 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – спроби змінити систему харчування української армії не раз мали місце, але війна на Донбасі вносила власні корективи. А наразі Міноборони вирішили самостійно формувати меню для військових.
Також у випуску:
Чим вражає основний бойовий танк Великобританії – Challenger-2.
Яких втрат Україна понесла за 1 000 днів війни на Донбасі.
Кого з цього року перевозитимуть "Авіалінії Антонова".
Скільки нових гвинтівок отримали турецькі військові.
Коли винищувач Ф-35 нестиме на собі ядерну зброю.
В армії США дозволили носити бороди, хіджаби і тюрбани.
Джерело: 24 Канал
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