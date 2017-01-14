Техніка війни. Чим годують військових на фронті. Вражаючі можливості танку Challenger-2

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – спроби змінити систему харчування української армії не раз мали місце, але війна на Донбасі вносила власні корективи. А наразі Міноборони вирішили самостійно формувати меню для військових.

Також у випуску: Чим вражає основний бойовий танк Великобританії – Challenger-2. Яких втрат Україна понесла за 1 000 днів війни на Донбасі. Кого з цього року перевозитимуть "Авіалінії Антонова". Скільки нових гвинтівок отримали турецькі військові. Коли винищувач Ф-35 нестиме на собі ядерну зброю. В армії США дозволили носити бороди, хіджаби і тюрбани.

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