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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
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Телеканал новин 24 Програми Техніка війни
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Техніка війни. Чим годують військових на фронті. Вражаючі можливості танку Challenger-2

Техніка війни 13:01, сьогодні 566 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – спроби змінити систему харчування української армії не раз мали місце, але війна на Донбасі вносила власні корективи. А наразі Міноборони вирішили самостійно формувати меню для військових.

Також у випуску:

Чим вражає основний бойовий танк Великобританії – Challenger-2.

Яких втрат Україна понесла за 1 000 днів війни на Донбасі.

Кого з цього року перевозитимуть "Авіалінії Антонова".

Скільки нових гвинтівок отримали турецькі військові.

Коли винищувач Ф-35 нестиме на собі ядерну зброю.

В армії США дозволили носити бороди, хіджаби і тюрбани.

Теги: Техніка війни Міністерство оборони України Збройні Сили України Війна на Донбасі Зброя
Джерело: 24 Канал
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