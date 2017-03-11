Техніка війни. Навчання українських військових на Дніпрі. 150 мільйонів доларів для України
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – в Україні пройшло декілька масштабних навчань і майже на всіх одним із елементів було форсування водної перешкоди. Палата представників США затвердила законопроект, у якому передбачено 150 мільйонів доларів летальної та нелетальної допомоги Україні.
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