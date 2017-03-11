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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Техніка війни. Навчання українських військових на Дніпрі. 150 мільйонів доларів для України

Техніка війни 14:24, сьогодні 215 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – в Україні пройшло декілька масштабних навчань і майже на всіх одним із елементів було форсування водної перешкоди. Палата представників США затвердила законопроект, у якому передбачено 150 мільйонів доларів летальної та нелетальної допомоги Україні.

Також у випуску:

Українські дизайнери розробили проект військового електромобіля-трансформера з можливістю підзарядки від сонячних панелей.

США почали розгортання перших елементів протиракетної оборони у Південній Кореї через провокації Північної Кореї.

Працівники Чернігівського військового лісгоспу створили деревяний модульний бліндаж, міцніший за бетонні чи металеві інженерні конструкції

Коли пройдуть випробування бронемашин "Козак-2М".

На Тернопільщині помітили винищувач МіГ-29 "Українських Соколів", який відправили на відновлення з можливістю підзарядки.

Чергову партію українських танків "Оплот-Т" відправили до Таїланду.

В армії США почнуть отримувати нове покоління військово-польових чобіт для вологої та спекотної погоди.

Теги: Техніка війни Збройні Сили України Військо України США Зброя
Джерело: 24 Канал
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