Техніка війни. Найголовніші зброярські події року, які змінили Україну
Техніка війни 12:32, сьогодні 90 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Техніка війни" — журналісти зібрали ТОП-10 подій у сфері зброї, які змінили Україну.
Також у випуску:
Якби ми жили без зброї.
Яка країна найбільше витрачає на зброю.
Світові зброярські події 2016 року.
Джерело: 24 Канал
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