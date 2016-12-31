Техніка війни. Найголовніші зброярські події року, які змінили Україну

У свіжому випуску програми "Техніка війни" — журналісти зібрали ТОП-10 подій у сфері зброї, які змінили Україну.

Також у випуску: Якби ми жили без зброї. Яка країна найбільше витрачає на зброю. Світові зброярські події 2016 року.

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