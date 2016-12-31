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Техніка війни. Найголовніші зброярські події року, які змінили Україну

Техніка війни 12:32, сьогодні 90 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Техніка війни" — журналісти зібрали ТОП-10 подій у сфері зброї, які змінили Україну.

Також у випуску:

Якби ми жили без зброї.

Яка країна найбільше витрачає на зброю.

Світові зброярські події 2016 року.

Теги: Україна гроші Техніка війни Зброя Підсумки року Збройні Сили України Розробки
Джерело: 24 Канал
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