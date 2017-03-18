Техніка війни. Нова українська гвинтівка. Зброя з окупованих територій в Грузії

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – в Інтернеті з’явилося відео української великокаліберної гвинтівки з поздовжньо-ковзним затвором. За даними спільноти "ІнфоНапалм", у грузинських магазинах зброї з’явилися набої з маркуванням Луганського патронного заводу.

Також у випуску:

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