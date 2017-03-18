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Техніка війни. Нова українська гвинтівка. Зброя з окупованих територій в Грузії

Техніка війни 14:12, сьогодні 568 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – в Інтернеті з’явилося відео української великокаліберної гвинтівки з поздовжньо-ковзним затвором. За даними спільноти "ІнфоНапалм", у грузинських магазинах зброї з’явилися набої з маркуванням Луганського патронного заводу.

Також у випуску:

З середи були перекриті всі автомобільні та залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.

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Теги: АТО США Зброя Техніка війни Збройні Сили України Японія Грузія Іран
Джерело: 24 Канал
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