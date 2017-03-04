Техніка війни. Порошенко затвердив Доктрину інформаційної безпеки України. Військове радіо

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Президент Петро Порошенко затвердив Доктрину інформаційної безпеки України – надзвичайно важливий інструмент у гібридній війні проти Росії. Військове радіо "Армія FM" відсвяткувало свій перший рік

Також у випуску: Державний науково-випробувальний центр Збройних сил. У Київській політехніці відбулась презентація продукції Ліги оборонних підприємств України. Міноборони виділить 250 мільйонів гривень на покращення навчальних центрів. Зокрема, 53% піде на відновлення центру на Львівщині, майже 25% на будівництво табірного містечка на полігоні "Широкий Лан", а 22% заплановано на відновлення фондів Навчального центру "Десна". Країни Європи можуть передати Україні військові кораблі, що виходять з активного складу їх флотів. Делегація ВДВ та ССО України відвідала випробувальний центр американської компанії-виробника повітрянодесантної техніки. Грузинська армія відмовляється від утримання радянських штурмовиків Су-25, які потребують російських запчастин. Литва переходить на цифрову систему управління боєм НАТО. Скільки країни Європи витратить на оборону цьогоріч.

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