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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Техніка війни. Порошенко затвердив Доктрину інформаційної безпеки України. Військове радіо

Техніка війни 12:41, сьогодні 167 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Президент Петро Порошенко затвердив Доктрину інформаційної безпеки України – надзвичайно важливий інструмент у гібридній війні проти Росії. Військове радіо "Армія FM" відсвяткувало свій перший рік

Також у випуску:

Державний науково-випробувальний центр Збройних сил.

У Київській політехніці відбулась презентація продукції Ліги оборонних підприємств України.

Міноборони виділить 250 мільйонів гривень на покращення навчальних центрів. Зокрема, 53% піде на відновлення центру на Львівщині, майже 25% на будівництво табірного містечка на полігоні "Широкий Лан", а 22% заплановано на відновлення фондів Навчального центру "Десна".

Країни Європи можуть передати Україні військові кораблі, що виходять з активного складу їх флотів.

Делегація ВДВ та ССО України відвідала випробувальний центр американської компанії-виробника повітрянодесантної техніки.

Грузинська армія відмовляється від утримання радянських штурмовиків Су-25, які потребують російських запчастин.

Литва переходить на цифрову систему управління боєм НАТО.

Скільки країни Європи витратить на оборону цьогоріч.

Теги: Техніка війни Зброя Збройні Сили України Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
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