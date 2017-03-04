Техніка війни. Порошенко затвердив Доктрину інформаційної безпеки України. Військове радіо
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Президент Петро Порошенко затвердив Доктрину інформаційної безпеки України – надзвичайно важливий інструмент у гібридній війні проти Росії. Військове радіо "Армія FM" відсвяткувало свій перший рік
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