  • укр
  • рус
16:04
24 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Недалекий кінець Путіна. Хрестовий похід проти комунізму
Вєсті Кремля
22:02, 23 грудня
Вєсті.UA. Обшук у Путіна. Як храм науки об'єднав Ющенка, Кінаха і Литвина
Вєсті.UA
19:32, 23 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 15:00: Алеппо знову бомблять. Перерахунок тарифів
Випуск новин
16:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Техніка війни. Тріумфальна презентація АН-132Д. Надлегкі і точні ракети Enforcer
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Техніка війни. Тріумфальна презентація АН-132Д. Надлегкі і точні ракети Enforcer

Техніка війни 13:45, сьогодні 863 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на держпідприємстві "Антонов" провели урочисту церемонію презентації літака АН-132Д. Його створили за участю провідних країн світу і без жодної російської деталі. В Німеччині успішно випробували легкі ракети Enforcer. 2-кілометровій дистанції вони влучають у мішень з мінімальною похибкою.

Також у випуску:

На скільки виконано цьогорічне держоборонзамовлення.

Збройні сили отримали безпілотні авіаційні системи.

Скільки коштують тактичні шкарпетки.

Китай випробував багатоцільовий вертоліт.

Австралія замовила субмарин на 37 мільярдів доларів.

Одна з науково-випробувальних лабораторій Міноборони пройшла міжнародну атестацію.

Теги: гроші Техніка війни Зброя авіація Міністерство оборони України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
22 грудня, 18:36 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
20 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Як знайти додатковий заробіток на новорічні свята
сьогодні, 12:01 Як знайти додатковий заробіток на новорічні свята
293
сьогодні, 09:10 "Пробудження": фільм про стосунки чоловіка і жінки на фоні космосу
Юлія Ліпенцева 530
Деревни вымирают, народ спивается: Путин, жги дальше!
23 грудня, 22:39 Деревни вымирают, народ спивается: Путин, жги дальше!
Slava Rabinovich 8 13281
Опубліковано відео з нагрудної камери поліцейського, якого застрелили в Дніпрі (18+)
 27 вересня , 02:51 132
Козак Гаврилюк відповів афоризмом "95 кварталу" на свою пародію
 24 жовтня , 09:58 37
Саакашвілі розповів, кого з українців боїться Путін
16 листопада , 21:05 30
Техніка війни. Чим вразили українські винищувачі. Які новинки презентував "АвтоКрАЗ"
 1 жовтня , 21:45 1
Техніка війни. Ракетний комплекс "Скіф". Забезпечення ЗСУ
26 листопада , 13:46
Техніка війни. Допомога від США. Що буде з "Т-64"
 3 вересня , 13:45
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук