Техніка війни. Тріумфальна презентація АН-132Д. Надлегкі і точні ракети Enforcer

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на держпідприємстві "Антонов" провели урочисту церемонію презентації літака АН-132Д. Його створили за участю провідних країн світу і без жодної російської деталі. В Німеччині успішно випробували легкі ракети Enforcer. 2-кілометровій дистанції вони влучають у мішень з мінімальною похибкою.

Також у випуску: На скільки виконано цьогорічне держоборонзамовлення. Збройні сили отримали безпілотні авіаційні системи. Скільки коштують тактичні шкарпетки. Китай випробував багатоцільовий вертоліт. Австралія замовила субмарин на 37 мільярдів доларів. Одна з науково-випробувальних лабораторій Міноборони пройшла міжнародну атестацію.

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