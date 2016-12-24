Техніка війни. Тріумфальна презентація АН-132Д. Надлегкі і точні ракети Enforcer
Техніка війни 13:45, сьогодні 863 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на держпідприємстві "Антонов" провели урочисту церемонію презентації літака АН-132Д. Його створили за участю провідних країн світу і без жодної російської деталі. В Німеччині успішно випробували легкі ракети Enforcer. 2-кілометровій дистанції вони влучають у мішень з мінімальною похибкою.
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