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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Техніка війни. В чому воювали 100 років назад. Повістки офіцерам

Техніка війни 13:21, сьогодні 177 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – яка різниця між сучасним екіпіруванням і уніформою бійців УНР. Міністр оборони Степан Полторак підписав указ щодо призову офіцерів запасу 2017 року.

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Теги: АТО Техніка війни Зброя США Степан Полторак Історія
Джерело: 24 Канал
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