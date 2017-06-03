Техніка війни. В чому воювали 100 років назад. Повістки офіцерам

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – яка різниця між сучасним екіпіруванням і уніформою бійців УНР. Міністр оборони Степан Полторак підписав указ щодо призову офіцерів запасу 2017 року.

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