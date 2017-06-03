Техніка війни. В чому воювали 100 років назад. Повістки офіцерам

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У свіжому випуску програми "Техніка війни" – яка різниця між сучасним екіпіруванням і уніформою бійців УНР. Міністр оборони Степан Полторак підписав указ щодо призову офіцерів запасу 2017 року.
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Американці показали найбільший у світі літак Стретолонч.
Військові завершують порівняльні випробування нових засобів зв’язку.
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Командування сил спецоперацій США обрало для нових снайперських гвинтівок набій 300 "Нормал Магнум".
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Британський спорткар BBC Моно, що набирає "сотню" за 2,8 секунди, став першим у світі одномісним авто для поліції.
Французька компанія Рафаель розробляє нову протитанкову ракету "Спайк Ел-Ер-2", що зможе стартувати з будь-якого носія на відстань до 10 кілометрів.
Вже третю ударну групу відряджають США до берегів Північної Кореї на чолі з авіаносцем "Німіц".
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