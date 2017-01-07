Техніка війни. Яка армійська техніка бореться зі снігом. Кращі самозарядні пістолети світу

У свіжому випуску програми "Техніка війни" — серед армійської техніки, яка здатна боротися зі сніговим полоном, одним із найефективніших вважають шляхопрокладач БАТ-2. П’ятірка сучасних пістолетів, про які варто знати.

Також у випуску: Скільки катерів класу "Кентавр" заклали для української армії. Що зміниться у системі харчування для військових з травня цього року. Яка країна планує збільшити обсяг закупівлі українського бронетранспортера БТР-4М. Серійна модель бюджетного американського штурмового літака "Скорпіон" здійснила свій перший політ. Скільки вертольотів замовило міноборони Кореї.

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