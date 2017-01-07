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Телеканал новин 24 Програми Техніка війни
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Техніка війни. Яка армійська техніка бореться зі снігом. Кращі самозарядні пістолети світу

Техніка війни 16:14, сьогодні 591 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Техніка війни" — серед армійської техніки, яка здатна боротися зі сніговим полоном, одним із найефективніших вважають шляхопрокладач БАТ-2. П’ятірка сучасних пістолетів, про які варто знати.

Також у випуску:

Скільки катерів класу "Кентавр" заклали для української армії.

Що зміниться у системі харчування для військових з травня цього року.

Яка країна планує збільшити обсяг закупівлі українського бронетранспортера БТР-4М.

Серійна модель бюджетного американського штурмового літака "Скорпіон" здійснила свій перший політ.

Скільки вертольотів замовило міноборони Кореї.

Теги: Техніка війни Зброя авіація
Джерело: 24 Канал
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