Техніка війни. Яка армійська техніка бореться зі снігом. Кращі самозарядні пістолети світу
Техніка війни 16:14, сьогодні 591 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Техніка війни" — серед армійської техніки, яка здатна боротися зі сніговим полоном, одним із найефективніших вважають шляхопрокладач БАТ-2. П’ятірка сучасних пістолетів, про які варто знати.
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Джерело: 24 Канал
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