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Телефон Гітлера пустили з молотка за неймовірну суму

11:09, сьогодні 795 Читать новость на русском
Телефон Гітлера
Телефон Гітлера / bbc.com

На американському аукціоні продали телефон лідера Третього рейху Адольфа Гітлера, яким він користувався під час Другої світової війни.

Як пише ВВС, за нього віддали 243 тисячі доларів. Однак особу покупця поки не називають.

Торги відбулись в місті Чесапік в штаті Меріленд. Стартовою ціною лоту були 100 тисяч доларів.

Цей телефон знайшли радянські солдати в 1945 році в підземному бункерів в Берліні. Пізніше його подарували британському офіцеру як сувенір після капітуляції Німеччини.

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Як заявляли організатори торгів, телефон був "зброєю масового знищення". Адже саме з цього телефону Гітлер віддавав розпорядження, які призвели до багатомільйонних жертв у роки війни.

Теги: США Історія Аукціон
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