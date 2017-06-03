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Телевізор у дитячій спальні може спричинити серйозне захворювання, – вчені

20:31, сьогодні 444 Читать новость на русском
Телевізор у дитячій спальні може спричинити ожиріння в дітей
Телевізор у дитячій спальні може спричинити ожиріння в дітей / Фото з відкритих джерел

Вчені заявили, що дитина, в спальні якої є телевізор, більше ризикує стикнутися з ожирінням, ніж діти, які власного телевізора не мають.

Про це розповіли на ВВС.

Такі невтішні прогнози встановили науковці з Університетського коледжу Лондона, які проаналізували дані, отримані під час обстеження понад 12 тисяч дітей молодшого віку в Британії. В результаті досліджень, автори виявили, що понад половина з обстежених дітей мають телевізори в своїй кімнаті, починаючи з семи років.

Дослідження проводили протягом кількох років. Коли діти досягли віку 11 років, дослідники виміряли індекс маси тіла (співвідношення росту до ваги) і частку вмісту жиру в організмі.

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Виявилося, що серед дівчаток, які з семи років мали в спальні телевізор, на 30% частіше мали ожиріння порівняно з дітьми, у яких не було телевізорів. Для хлопчиків цей ризик підвищувався приблизно на 20%.

Дослідники також зазначають, що частково це пояснюється дефіцитом сну і пристрастю до фаст-фуду, який споживають під час перегляду телепрограм.

Ми знаємо, що тривале сидіння перед екраном піддає дітей одразу кільком факторам ризику – це недостатня рухова активність, залежність від їжі з високим вмістом цукру і солі, порушення сну і нездатність регулювати час споживання їжі,
– розповів професор Расселл Вайнер, лікар-педіатр з королівського коледжу педіатрії дитячого здоров'я.

За словами професора Вайнера, дослідження підтверджує правильність позиції лікарів і фізіологів, які закликають заборонити телерекламу фастфуду до 21:00.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я дослідження
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