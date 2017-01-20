Темний лорд чи маска чорного лебедя: в мережі кепкують над інавгурацією Трампа

В мережі з'явилась кумедна карикатура на новообраного президента США, який готується до інавгурації.

Картинку в Facebook опублікував автор карикатури – російський художник Сергій Йолкін.

Карикатурист покепкував над непередбачуваністю нового американського президента.

На картинці Дональд Трамп одягнений в чорний балахон джедая та розглядає себе в дзеркалі. В той же момент йому одягають шолом Дарта Вейдера.

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"Поки ніхто не знає, чого очікувати від нового глави Білого дому. "Хай прибуде з нами сила!" – підписав карикатуру автор.

Під фото вже з'явилась низка дотепних коментарів.