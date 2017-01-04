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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Темношкірий тернополянин написав і виконав україномовний хіт

00:47, сьогодні 534 Читать новость на русском
Leo Mantis
Leo Mantis / Facebook-сторінка Leo Mantis

У мережі набирає популярності україномовна пісня "Листи", яку написав і виконав темношкірий житель Тернополя Леонардо Ободоеке, більш відомий як Leo Mantis.

Зауважимо, що хлопець якраз і вивчив українську за допомогою українських пісень.

Приїхав Лео з далекої Нігерії, що здобути в Україні гідну освіту – у Тернополі співак навчається у місцевому медичному університеті за спеціальністю "хірург".

До слова, пісня "Листи" вже стала справжнім хітом і зібрала майже 200 тисяч переглядів у Youtube, а опублікували її лише 22 грудня.

Продюсером композиції став фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який знає україномовного нігерійця ще з проекту "Голос".

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Теги: Україна Музика LifeStyle Культура Святослав Вакарчук мовне питання
Джерело: 24 Канал
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