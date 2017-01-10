Тенденція до потепління триває – прогноз погоди на весь 2017 рік

За прогнозами синоптиків, цієї зими на українців чекають затяжні і люті холоди. Взимку на Україну обрушаться рясні дощові бурі. А от осінь має бути приємною і теплою.

Про це пише видання "Сегодня".

За словами начальника Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, українцям варто готуватись до підвищення температури.

"Точно можна сказати, що і в зимовий, і в літній періоди середні температури очікуються вище норми, так як тенденція до загального потепління триває. Але цієї зими будуть і люті морози, і відлиги, а влітку, як зазвичай, і спека, і прохолода зі зливами", – розповів Кульбіда.

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Про те, що протягом року будуть різкі температурні стрибки, підтверджує заввідділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди метеорологічної Нацакадемії наук професор Вазіра Мартазінова.

"Зима буде нестійкою. Набереться всього 20-25 морозних днів. В кінці січня 2017 року до -10, 10-11 лютого до -14, і це останні дні зими. Далі починається весна", – розповіла Мартазінова.