Тендер в "Южному": як обійти ProZorro

Днопоглиблювачі розраховують, що після призначення нового глави Адміністрації морських портів Райвіса Вецкаганса умови тендера на днопоглиблення в порту "Южний", виписані під заздалегідь визначеного переможця, будуть переглянуті

Минулого тижня в Адміністрації морських портів (АПМУ) з'явився новий голова - балтієць Райвіс Вецкаганс. Боротьбу за зміну керівництва АМПУ міністр інфраструктури Володимир Омелян вів ще з минулого року. В кінці липня за звинуваченням у придбанні палива за завищеними цінами оперативники СБУ затримали колишнього керівника адміністрації Анатолія Амеліна. Гучного процесу не вийшло, але випадок показав, що розкрадання на закупівлі в АМПУ – система, санкціонована зверху. І "точковими" заходами не обійтися, потрібно міняти всю команду Амеліна, яка міцно сидить на "відкатах". Міністр неодноразово публічно наголошував, що АМПУ як структура стала прикладом некерованості, непрозорості і неефективності. Так що одним із першочергових завдань Вецкаганса напевно стане наведення порядку з тендерами.

Найбільша закупівля АМПУ в цьому році – роботи з днопоглиблення підхідного каналу в порту "Южний". Тендер проводиться вже другий рік поспіль. Восени минулого року торги були скасовані АМКУ на підставі скарги голландської днопоглиблювальної компанії "Ван Оорд". Голландці запропонували ціну на 88 млн грн нижче своїх основних конкурентів – бельгійської "Ян де Нул". Але на свій великий подив програли. Більш досвідчені в спілкуванні з чиновниками країн третього світу брати де Нул забезпечили перемогу, домовившись з керівництвом АМПУ про поділ дивідендів від майбутнього контракту. 55% акцій своєї дочірньої фірми "Ян де Нул Україна" бельгійці фактично подарували двом кіпрським офшорам, пов'язаним з нардепом Сергієм Фаєрмарком, а директором "дочки" призначили його екс-помічника Андрія Розова. До скарг шокованого "Ван Оорд" в южненському філіалі АМПУ були готові. За словами начальника філії Максима Широкова, рішення Антимонопольного комітету чиновників не злякало, вони готувалися оскаржити його в суді. Але скандал вийшов на дипломатичний рівень, прем'єр-міністр Володимир Гройсман розпорядився провести новий тендер вже через систему ProZorro, і в южненській філії АМПУ судитися не наважилися.

Перехід на електронні торги оптимізму більшості учасників не додав. Прийом заявок на участь в повторному тендері планували закінчити ще перед Новим роком. Але через велику кількість скарг термін перенесли на кінець січня. У голландської компанії "Ван Оорд" вважають, що без зміни керівництва адміністрації порту та тендерного комітету проведення прозорого тендеру неможливе. І не тільки тому, що учасників з більш низькою ціною можуть знову банально дискваліфікувати. Справа в тому, що умови нового тендера виписані так, що підрядник з початку перебуває в невигідному становищі і повністю залежить від доброї волі южненської адміністрації. Як наслідок, конкурсанти опиняються далеко не в рівних умовах.

"Своїй" компанії місцеві чиновники можуть створити пільговий режим, "чужу" можуть змусити проводити безліч додаткових робіт, наприклад, щоквартальні інженерні вишукування, пояснюють в компанії "Техморгідрострой Миколаїв". Інший приклад – обстеження дна акваторії перед початком робіт, яке "своій" компанії, ймовірно, дозволять провести формально. "Своїм" дозволять використовувати ближній відвал піднятого з дна грунту, який не передбачений проектом. "Чужим", швидше за все, строго відповідно до проекту доведеться транспортувати грунт на дальній відвал, витрачаючи вдвічі більше палива. Річна гарантія на виконані роботи (хоча, це не ставок для розведення риби, а морське дно), неможливість коригувати ціну при валютних коливаннях, нічим не обґрунтовані вимоги щодо прискорення або уповільнення робіт – за словами днопоглиблювачів, тендер буквально нафарширований пунктами, які дозволяють чиновниками викручувати "не своїм" підрядникам руки.

За підрахунками учасників тендеру, витрати на реалізацію проект для "своїх" і "чужих" відрізняться на сотні мільйонів гривень. Чи можна вважати такий конкурс прозорим і справедливим?

"Ми підготували скаргу в Антимонопольний комітет, але наші вимоги не були почуті, хоча необ'єктивність, непрозорість і корупційні ризики тендерних умов очевидні", – кажуть в компанії "Техморгідрострой Миколаїв".

У компанії "Ван Оорд" стверджують, що скаргами проблему не вирішити, жоден закон в "Южному" не працюватиме, поки не буде виключений "людський фактор", не прийдуть нові люди. "Порт "Южний" не змінився – все ті ж люди, знову проводять новий тендер на днопоглиблення", – пояснює директор "Ван Оорд" Ігор Тининика. За словами днопоглиблювачів, ні Фаєрмарк, ні Широков не відмовилися від лобіювання "Ян де Нул Україна". Під обладнання компанії як на колишньому тендері в більшості своїй виписані технічні вимоги конкурсу.

Після провалу минулорічного тендеру в "Южному" в громадській організації Transparency International пообіцяли контролювати процес повторних торгів. "Тендер буде під пильним контролем громадськості", – заявив директор програми інноваційних проектів Transparency International Віктор Нестуля. Наступного тижня організація планує презентувати нову методику моніторингу електронних держзакупівель, яка дозволить виявляти корупційні ризики. Під моніторинг потрапить і тендер в порту "Южний". Наприклад, в адміністрації порту "Южний" стверджують, що почнуть вивчати можливість використання ближніх відвалів грунту лише після старту робіт, а згодом, можливо, знизять вартість вивезення кубометра грунту. Експерти бачать в цьому корупційні ризики – южненська адміністрація залишає за собою право формувати ціну.

"Перед нами корупційна схема: закупівля проводиться за максимальною ціною, так як грунт доведеться возити далеко, але після укладення договору підряднику "несподівано" дозволять працювати з ближнім відвалом грунту. Природно, за відкат. Мільйони гривень будуть зекономлені, але підуть в кишеню чиновників, а не держави. І це тільки один епізод. Таких схем в умови тендеру "вшито" безліч. Потрібно розганяти цей тендерний комітет разом з керівником і призначати нормальних людей", – коментує народний депутат Михайло Головко.

Днопоглиблювачі збираються організувати зустріч з новим главою АМПУ Райвісом Вецкагансом, щоб розповісти про ситуацію в "Южному". На їхню думку, прозорість проведення тендера в "Южному" повинна стати сигналом того, що в галузі стартували реформи і почалася реальна боротьба з корупцією. У нинішній ситуації – з прописаними під "Ян де Нул Україна" умовами торгів і Широковим на посаді глави тендерного комітету – конкурс призведе лише до чергового корупційного скандалу.